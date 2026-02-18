El Gobierno confirmó esta tarde durante una sesión de plenario de comisiones que retirará el artículo 44 de la reforma laboral vinculado a las licencias por enfermedad. El anuncio lo hizo el jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni, y de esa manera la ley tendrá cambios que harán que el texto vuelva al Senado para su ratificación.
El Gobierno modificó el artículo de licencias y convocaron a sesión
