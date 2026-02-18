"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > País > Senado

El Gobierno modificó el artículo de licencias y convocaron a sesión

El anuncio lo hizo el jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni, y de esa manera la ley tendrá cambios que harán que el texto vuelva al Senado para su ratificación.

El Gobierno confirmó esta tarde durante una sesión de plenario de comisiones que retirará el artículo 44 de la reforma laboral vinculado a las licencias por enfermedad. El anuncio lo hizo el jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni, y de esa manera la ley tendrá cambios que harán que el texto vuelva al Senado para su ratificación.

La reunión prevista para esta tarde incluirá la participación de la CGT y las dos CTA, convocadas por Unión por la Patria para exponer desde las 14 ante las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda.

La cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció un paro de 24 horas en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, que ya cuenta con media sanción en el Senado y espera ser tratado en Diputados.

Te puede interesar...

"Esta CGT ha decidido que cuando se trate esta ley va a hacer un paro de 24 horas sin que haya ninguna actividad que lleve adelante su función", indicó Jorge Sola, secretario general del Sindicato del Seguro de la República Argentina.

El objetivo del oficialismo es obtener dictamen hoy mismo para poder sesionar este jueves en el recinto principal.

En caso de que avance la iniciativa, el secretario del triunvirato, Cristian Jerónimo, advirtió: "Mañana no termina nada. La medida va a ser contundente; va a estar parada la Argentina de una punta a otra".

Temas

Te puede interesar