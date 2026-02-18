El Gobierno modificó el artículo de licencias y convocaron a sesión

La reunión prevista para esta tarde incluirá la participación de la CGT y las dos CTA, convocadas por Unión por la Patria para exponer desde las 14 ante las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda.

La cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció un paro de 24 horas en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, que ya cuenta con media sanción en el Senado y espera ser tratado en Diputados.