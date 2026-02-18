Cómo funcionarán los bancos este 19 de febrero durante el paro general de la CGT

El transporte de caudales sufrirá restricciones por la adhesión del gremio de Camioneros al paro nacional. El movimiento de fondos entre sucursales y la reposición de billetes en cajeros automáticos no estará garantizado. Las cámaras empresarias del sector bancario recomendaron anticipar extracciones de efectivo, ya que la recarga de cajeros podría ser limitada y existir faltante en algunos puntos, sobre todo en zonas de alta demanda o alejadas de los centros urbanos.

Las billeteras virtuales y las transferencias inmediatas entre cuentas estarán habilitadas, aunque las operaciones que requieran intervención manual o validación bancaria podrían demorar más de lo habitual. La operatoria de cheques electrónicos y pagos diferidos no sufrirá cambios, pero la compensación física de cheques quedará interrumpida hasta el día hábil siguiente.

El paro general afectará también a otros sectores, con impacto directo en los servicios esenciales y la vida cotidiana. El transporte público de pasajeros, tanto colectivos, como trenes y subtes, suspenderá completamente sus servicios. Las líneas aéreas cancelarán vuelos de cabotaje e internacionales por la adhesión de los gremios aeronáuticos.

En el sector de la salud, los hospitales públicos y clínicas privadas funcionarán sólo con guardias mínimas y atención a emergencias. Se suspenderán turnos programados, consultas ambulatorias y cirugías no urgentes. Las farmacias abrirán en su horario habitual, pero dependerán de la capacidad de cada local para garantizar la atención, ante la falta de transporte.

La administración pública nacional, provincial y municipal no atenderá al público. Las dependencias permanecerán cerradas, salvo en áreas de servicios esenciales y guardias mínimas. Los trámites presenciales en organismos como AFIP, ANSES, registros civiles y oficinas de documentación quedarán postergados hasta el día siguiente.