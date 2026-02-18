El carnaval dejó números positivos para el turismo sanjuanino

De acuerdo al relevamiento oficial, los destinos más elegidos fueron los departamentos cordilleranos y de naturaleza. Valle Fértil alcanzó el 100% de ocupación, posicionándose como uno de los puntos más convocantes durante el fin de semana. Le siguió Calingasta con un 95%, mientras que Iglesia registró un 90%.

Por su parte, Jáchal obtuvo un 65% de ocupación, en tanto que el Gran San Juan alcanzó el 49%.