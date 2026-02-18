"
El carnaval dejó números positivos para el turismo sanjuanino

El fin de semana largo del 13 al 17 de febrero cerró con un 79,8% de ocupación hotelera en la provincia, con picos del 100% en Valle Fértil y altos niveles en los principales destinos turísticos.

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, a través de la Secretaría de Turismo de San Juan, dio a conocer los datos de ocupación hotelera correspondientes al fin de semana largo de Carnaval, del 13 al 17 de febrero, que arrojaron un promedio provincial del 79,8%.

De acuerdo al relevamiento oficial, los destinos más elegidos fueron los departamentos cordilleranos y de naturaleza. Valle Fértil alcanzó el 100% de ocupación, posicionándose como uno de los puntos más convocantes durante el fin de semana. Le siguió Calingasta con un 95%, mientras que Iglesia registró un 90%.

Por su parte, Jáchal obtuvo un 65% de ocupación, en tanto que el Gran San Juan alcanzó el 49%.

Las cifras reflejan un importante movimiento turístico en toda la provincia, impulsado por la amplia agenda de actividades culturales, deportivas y recreativas.

