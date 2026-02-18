El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, a través de la Secretaría de Turismo de San Juan, dio a conocer los datos de ocupación hotelera correspondientes al fin de semana largo de Carnaval, del 13 al 17 de febrero, que arrojaron un promedio provincial del 79,8%.
El carnaval dejó números positivos para el turismo sanjuanino
