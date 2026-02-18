"
Reforma laboral: la CGT confirmó paro nacional por 24 horas para este jueves

Así lo dispuso el triunvirato que conduce la central obrera, en una reunión virtual este lunes.

La CGT confirmó este miércoles un paro nacional por 24 horas desde las cero para el día que se trate el proyecto de reforma laboral en Diputados, que en principio sería este jueves. La medida fue anunciada por el triunviro de la entidad gremial al tiempo que tildaron la medida como "inconstitucional" y que no fueron convocados para debatir el proyecto.

Esta tarde a las 14 se reúne un plenario de comisiones en Diputados para buscar el dictamen para debatir mañana el proyecto con media sanción del Senado.

"La CGT no está en contra de una modernización laboral. Cada gremio lo hace a través del convenio colectivo de trabajo, pero sin perder derechos", advirtió Jorge Sola al iniciar su presentación. En esa línea, aclaró que "está CGT está en desacuerdo de este proyecto de ley, debilita sindicatos, derechos de los trabajadores y una gran transferencia de recursos de trabajadores a empleadores. En particular el FAL".

Antes de los anuncios, Sola se refirió al conflicto de FATE y se solidarizó con los trabajadores tras el cierre de la fábrica.

