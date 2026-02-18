Reforma laboral: la CGT confirmó paro nacional por 24 horas para este jueves

Esta tarde a las 14 se reúne un plenario de comisiones en Diputados para buscar el dictamen para debatir mañana el proyecto con media sanción del Senado.

"La CGT no está en contra de una modernización laboral. Cada gremio lo hace a través del convenio colectivo de trabajo, pero sin perder derechos", advirtió Jorge Sola al iniciar su presentación. En esa línea, aclaró que "está CGT está en desacuerdo de este proyecto de ley, debilita sindicatos, derechos de los trabajadores y una gran transferencia de recursos de trabajadores a empleadores. En particular el FAL".