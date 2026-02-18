La CGT confirmó este miércoles un paro nacional por 24 horas desde las cero para el día que se trate el proyecto de reforma laboral en Diputados, que en principio sería este jueves. La medida fue anunciada por el triunviro de la entidad gremial al tiempo que tildaron la medida como "inconstitucional" y que no fueron convocados para debatir el proyecto.
Reforma laboral: la CGT confirmó paro nacional por 24 horas para este jueves
Así lo dispuso el triunvirato que conduce la central obrera, en una reunión virtual este lunes.