Presentaron el relevamiento técnico integral en Seguridad Náutica

Al asumir la gestión en diciembre de 2023, la situación operativa era limitada: sólo una moto de agua Yamaha 1800 se encontraba en funcionamiento, destinada al Dique Cuesta del Viento. Frente a este escenario, la decisión política del gobernador Marcelo Orrego fue clara: recuperar y jerarquizar el servicio como parte de una estrategia integral de seguridad y promoción del turismo.

A partir de diciembre de 2023 se implementó, como primera medida, los siguientes cambios: reemplazo de cubiertas y repuestos y conducción permitida únicamente a personal con carnet profesional habilitante.

En cuanto a lo estrictamente institucional se disolvió el área de Coordinación Náutica, dando paso a la creación de la Dirección de Deportes Náuticos en Contacto con la Naturaleza, a través del Departamento de Náutica y Deporte Motor.

Jorge Maldonado fue el primero en referirse al tema: “En primer lugar, lo que queremos comentarles es que para poder lograr esta apertura, hubo que hacer una gran evaluación de la situación del departamento náutico y la seguridad náutica y se encontró con que estábamos con mucho material obsoleto, que ya había cumplido su ciclo, y el costo-beneficio de seguir reparándolo, intentando que funcionara, no era inteligente, entonces se decide evaluar el costo y lograr la adquisición de equipamiento necesario para poder hacer esta apertura, que el señor gobernador visualizaba como muy positiva, y hoy la comunidad nos demuestra que así es, porque está concurriendo muchísima gente a todos los lugares. Es muy importante destacar la decisión del señor Gobernador de trabajar en conjunto con todos los ministerios. Tenemos salud pública, medio ambiente, la gente de recursos energéticos, la gente de seguridad. O sea, el operativo sólo, el operativo verano, realmente implica una movilización de personal de fuerzas de seguridad y de todos los entes de gobierno que ha resultado en este éxito, al menos así lo vemos nosotros, y la comunidad nos respalda permanentemente diciendo que ha sido una decisión muy sabia y que hoy es el disfrute y goce de todos los sanjuaninos y los turistas”.

Por su parte, el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik también se refirió al tema: “Para continuar con lo que dijo Jorge Maldonado respecto a esta decisión muy acertada que tuvo el gobernador Marcelo Orrego de equipar a la seguridad náutica y modernizarlo con todo lo que hace en materia de movilidades, de gomones, de motos de agua, se agregaron los DEA, también la capacitación de todos los actores y la implementación del operativo verano. Llegó a algo muy importante en esta utilización de los espejos de aguas y del río en la provincia, que tiene que ver con los eventos deportivos que se pueden realizar de manera controlada, segura, y que hoy San Juan es receptora de eventos en materia también de agua. Hemos tenido en el dique de Ullum competencia de veleros, paracaidismo de precisión el año pasado y que este año también va a estar presente; eso se debe no solo al deporte en sí, sino a la seguridad que se brinda desde el personal capacitado que hoy depende del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. Tenemos el Ironman, que es uno de los eventos más importantes que recibe la provincia y que va a estar sucediendo también en su versión de aguas abiertas el 29 de marzo y que también se hace posible a través de esta utilización de los gomones, del personal capacitado, de toda la infraestructura que el gobernador ha decidido poner a disposición de los sanjuaninos y los turistas en los espejos de agua. También vamos a ser receptores de un evento muy importante que es el Campeonato Argentino de Aguas Abiertas por primera vez en la historia. Va a suceder una semana antes del Ironman y va a servir también de preparación para el mismo. No sólo en su versión, digamos, federada, sino también va a haber aguas abiertas máster y también en relación a los nadadores de aguas abiertas, hoy tienen la posibilidad de entrenar en forma habitual en el dique Punta Negra, por esta gran decisión que tuvo el gobernador allá por finales del 2023 y que se implementó fuertemente en el 2024, que es la apertura de los diques para la realización de actividades náuticas”.

El ministro Guido Romero, entre otros conceptos dijo: “Para nosotros es muy importante saber dónde estamos y hacia dónde queremos ir; creo que es muy importante empezar desde donde arrancamos esta situación y arrancamos la gestión, con una seguridad náutica en crisis, una seguridad náutica en un estado deplorable, en donde todas las embarcaciones estaban inutilizadas, en donde nosotros no le podíamos brindar a los sanjuaninos la prevención, el orden que se necesita para poder abrir los diques. De hecho los diques estaban cerrados para el público en general. Nosotros solamente teníamos una sola embarcación, que era una moto de agua en Cuesta del Viento. En todos los otros diques no teníamos embarcaciones en condiciones y cuando nosotros le planteamos eso al gobernador, dijo que eso no podía seguir así, que la provincia por primera vez en la historia iba a hacer una inversión muy importante para la seguridad de los sanjuaninos a nivel náutico. No se podía hacer de un día para el otro porque llevaba a cabo licitaciones, entonces tuvimos que pasar ese verano del 2024 alquilando embarcaciones, porque también se tomó en el mes de enero la decisión de abrir Punta Negra, algo que parecía imposible y que se concretó a un trabajo interministerial que agradezco profundamente. Nosotros no podemos tener espejos de agua que no puedan ser utilizados no solamente por todos los sanjuaninos sino también por los turistas que nos visitan; lo hicimos, empezamos con nuestra playa y vimos que esto la gente lo tomaba, alquilamos embarcaciones para poder darle seguridad a los sanjuaninos ¿esto significa que no vamos a tener ningún accidente? No, claramente que no, los accidentes existen, pero el Estado tiene que estar presente en las condiciones que la gente se merece y nosotros no lo podíamos hacer como estábamos. A fines de ese 2024 pudimos tener las embarcaciones en donde el gobernador invirtió en cinco gomones y cinco motos de agua, o sea, de no tener ninguna embarcación a tener dos por dique y ahí pudimos abrir los cuatro diques, Cuesta del Viento, Valle Fértil, Ullum y Punta Negra. Y como ya me lo había planteado el subsecretario de Alto Rendimiento en el 24 de que abriéramos el río, en realidad calle Las Moras yo preferí empezar de a poco pero ya en el 2025 ya era momento también de abrirlo y se tomó la decisión y se contratar más seguridad. Cada vez tenemos que darle más lugares a la gente y estamos hablando de que en Punta Negra como, dijo Jorge, nos visitan los días feriados y sábados y domingos 5.000, 6.000 personas eso claramente hoy antes había que prácticamente obligar a los prestadores privados a que quisieran invertir en Punta Negra y hoy cada vez quieren más a Punta Negra entonces esta posibilidad de hacer un círculo virtuoso con el sector privado, claro que es importante porque a todos les está yendo bien y nosotros necesitamos que al sector privado le vaya bien. Nosotros necesitamos que ese sector privado tenga buenos réditos para que puedan contratar más personal, para que los puedan tener en libros, para que puedan hacer mayores inversiones. Eso es lo que nosotros necesitamos de la parte privada de San Juan. Y como en el 2026 ya habíamos abierto el río, teníamos los diques ahí, y la gente seguía comprando esta política pública del gobernador, ampliamos. Las playas, porque ya nos eran chicas, entonces ampliamos Punta Negra, invertimos con los paradores de Punta Negra. Por ello, invito a cualquiera de ustedes a que vayan y vean cómo son utilizados. Cómo la gente los utiliza y los disfruta. Claramente esta política pública que lleva a cabo el gobernador de la provincia está orientada a la prevención, al orden y al desarrollo turístico-deportivo de la provincia. Y vamos a seguir trabajando en esto. Hoy todos estos lugares tienen el DEA, de alta tecnología, tiene el personal capacitado para RCP y para la utilización de los DEA”, dijo el ministro en relación a lo que se realizó y se continúa llevando adelante.

Acciones llevadas a cabo

En pocos meses, el Gobierno Provincial resolvió dar de baja las embarcaciones no operativas y adquirió cinco motos de agua y cinco gomones, restableciendo así la capacidad operativa del área. Actualmente, gracias al trabajo articulado entre el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, encabezado por Guido Romero, y la Secretaría de Deporte, a cargo de Pablo Tabachnik, cada dique de la provincia cuenta con una moto de agua y un gomón asignados específicamente al equipo de Seguridad Náutica, garantizando una prestación acorde a las necesidades de los embalses sanjuaninos.

De contar con una sola unidad operativa en diciembre de 2023, Seguridad Náutica pasó a disponer de cinco motos de agua y cinco gomones plenamente equipados, distribuidos estratégicamente en los diques Ullum, Punta Negra, Cuesta del Viento, San Agustín y el sector del río en calle Las Moras, asegurando que en cada espejo de agua haya una unidad de intervención rápida disponible para prevención y rescate.

En materia de prevención y tecnología, se incorporó la obligatoriedad del uso de radios VHF con flotación en canal 16 —canal internacional de seguridad náutica— para nadadores de aguas abiertas y deportistas náuticos a vela, remo o motor, quienes deben informar su ingreso y egreso a los espejos de agua. También se desarrollaron capacitaciones en RCP y manejo de DEA, tanto para el personal como para la comunidad en general, ampliando la red de primeros auxilios.

La modernización no se limitó al equipamiento. También se avanzó en la profesionalización del recurso humano. Se implementó el Curso Provincial de Guardavidas Profesional Náutico y se reforzaron las condiciones laborales para asegurar que el trabajo se realice bajo normativa y con las medidas de seguridad correspondientes. En 2024 egresaron 30 nuevos guardavidas y en 2025 se sumaron 27 más, ampliando significativamente el plantel. Además, la reválida anual arrojó un total cercano a 300 guardavidas habilitados en la provincia. Se incorporaron 60 personas adicionales para la temporada de verano, a las 120 que hay el resto del año. La guardia básica anual es de 60 personas, la cual se mantiene durante todo el año.

Tras una prueba piloto en el mes de diciembre de 2023, en 2024 se implementó el programa Playa Segura, se habilitó una zona boyada y gratuita para bañistas en el Dique Punta Negra, estableciendo nuevas medidas específicas de seguridad y mayor comodidad para los usuarios.

Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno de San Juan, requirió reuniones interministeriales para garantizar un sistema práctico y seguro para esta modalidad recreativa. Lo mismo sucedió en Cuesta del Viento, Valle Fértil, Ullum, Río San Juan (Calle Las Moras), donde se cubren 1000 metros con tres puestos de seguridad.

Estas propuestas, que se cristalizaron en poco tiempo, permiten la participación de 500 nadadores por semana, como así también el desarrollo de competencias y eventos internacionales (Ironman), eventos nacionales, eventos regionales y locales de triatlón, natación de aguas abiertas, remo, vela, pesca, paracaidismo y parapente. Este flujo de personas y actividades genera un importante ingreso económico, que hace crecer la hotelería, la gastronomía y el turismo en general. Estas actividades deportivas no solo benefician la competencia, sino también la recreación, la salud y el uso responsable de espacios naturales.

En el Dique Punta Negra, el fortalecimiento de la seguridad acompañó el crecimiento turístico, con la implementación de nuevos paradores y ampliación de horarios para propuestas gastronómicas y de esparcimiento.

La habilitación generó una afluencia promedio de 3.000 personas por día los fines de semana y feriados, en cada lugar; y durante los días de la semana 700 personas aproximadamente por día, impulsando:

Apertura de prestadores de servicios privados (bebidas, comidas, gastronomía, alquiler de sombrillas).

Alquiler de kayaks, hidropedales, prestadores de pesca, eventos sociales y culturales.

Actividades nocturnas noches de luna llena, habilitadas por primera vez, con cobertura de seguridad ampliando el horario de la guardia hasta las 23 hs.

Esto permitió la activación de oportunidades al sector privado, con acompañamiento del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, fortaleciendo el desarrollo económico local. Por la gran afluencia de público, se ampliaron estacionamientos de vehículos, asignando sectores a tres fundaciones sin fines de lucro para ordenar los mismos, permitiendo que lo recaudado sea destinado a fines sociales.

Beneficios que trajo la inversión

La mejora estructural del sistema permitió también brindar cobertura con un amplio equipo de Seguridad Náutica, integrado por guardavidas y profesionales especializados, en eventos deportivos de gran magnitud. Entre ellos se destacaron el Ironman, competencias de pesca deportiva, el Desafío de Aguas Abiertas, la Copa Internacional de Precisión sobre el Agua, el Cuesta del Viento “Big Air” y el Campeonato Internacional de Kayak Freestyle, donde el despliegue preventivo y operativo fue clave para garantizar el normal desarrollo de cada competencia y la seguridad de participantes y público.

De esta manera, la gestión provincial consolidó un modelo de Seguridad Náutica moderno, profesional y articulado, que no solo protege a los sanjuaninos y turistas, sino que posiciona a San Juan como una provincia preparada para el desarrollo sostenido del turismo y el deporte en sus espejos de agua.

De lo expuesto podemos observar que la acertada decisión política del Señor Gobernador de destinar recursos en equipamiento y recursos humanos, fue recibida positivamente por población de nuestra provincia, respondiendo de manera masiva se mostró con gratitud frente a la decisión de Gobierno de abrir las playas seguras y poder disfrutarlas de forma gratuita. También se desprenden avances concretos en materia de seguridad náutica, deporte, recreación y aprovechamiento de los espejos de agua, con incremento de usuarios, actividades y desarrollo del sector privado. Estos logros fueron posibles gracias al trabajo interministerial, en el marco del Operativo Sol, con la participación de los distintos organismos provinciales, consolidando una política pública sostenida, segura y orientada al disfrute responsable de los espacios naturales de la provincia.

Bienes más importantes adquiridos por la Secretaría de Deporte para Seguridad Náutica desde diciembre del año 2023: