Una participante de Gran Hermano se descompensó y abandonó la casa

Dentro de la casa, el clima cambió por completo. Sus compañeros siguieron de cerca la situación, mientras la producción activó los protocolos correspondientes para este tipo de episodios, priorizando la salud de la jugadora.

Minutos más tarde, y luego de ser estabilizada, La Maciel tomó una drástica decisión: abandonar la casa. La noticia impactó de lleno en sus compañeros y en la dinámica del juego, ya que se trataba de una participante que venía consolidando su lugar dentro del reality.

Hasta el momento, no se brindaron mayores detalles sobre su evolución, aunque se espera que en las próximas horas haya un parte oficial que lleve tranquilidad a los seguidores del programa. Mientras tanto, la incertidumbre se mantiene y el foco está puesto en la recuperación de La Maciel.