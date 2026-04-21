En una jornada que parecía traer alivio para algunos participantes, la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a quedar envuelta en tensión. Jessica "La Maciel" se descompensó en las últimas horas y debió ser asistida por el equipo médico del programa, generando preocupación tanto dentro como fuera del reality.
Una participante de Gran Hermano se descompensó y abandonó la casa
La Maciel venía de salir de placa en Gran Hermano y encendió las alarmas dentro de la casa tras una descompensación. Luego tomó una decisión que tomó a todos por sorpresa.