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Una participante de Gran Hermano se descompensó y abandonó la casa

La Maciel venía de salir de placa en Gran Hermano y encendió las alarmas dentro de la casa tras una descompensación. Luego tomó una decisión que tomó a todos por sorpresa.

En una jornada que parecía traer alivio para algunos participantes, la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a quedar envuelta en tensión. Jessica "La Maciel" se descompensó en las últimas horas y debió ser asistida por el equipo médico del programa, generando preocupación tanto dentro como fuera del reality.

La situación fue confirmada en vivo por el conductor Santiago del Moro, quien interrumpió la dinámica habitual para informar lo ocurrido. Según detalló, la participante sufrió un ataque de pánico y fue trasladada de inmediato al confesionario, donde recibió atención profesional.

El episodio se dio poco después de que La Maciel lograra salir de la placa de nominación, instancia que compartía con Martín y Nazareno. Lo que debía ser un momento de distensión tras la tensión de la gala terminó convirtiéndose en un cuadro de nerviosismo extremo.

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Dentro de la casa, el clima cambió por completo. Sus compañeros siguieron de cerca la situación, mientras la producción activó los protocolos correspondientes para este tipo de episodios, priorizando la salud de la jugadora.

Minutos más tarde, y luego de ser estabilizada, La Maciel tomó una drástica decisión: abandonar la casa. La noticia impactó de lleno en sus compañeros y en la dinámica del juego, ya que se trataba de una participante que venía consolidando su lugar dentro del reality.

Hasta el momento, no se brindaron mayores detalles sobre su evolución, aunque se espera que en las próximas horas haya un parte oficial que lleve tranquilidad a los seguidores del programa. Mientras tanto, la incertidumbre se mantiene y el foco está puesto en la recuperación de La Maciel.

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