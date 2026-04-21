Instalaron nuevas cámaras del CISEM y ya hay más de 600 en toda la provincia

Las nuevas cámaras fueron instaladas en puntos estratégicos, con el objetivo de incrementar la cobertura y fortalecer las tareas de prevención. Desde el CISEM, el monitoreo se realiza las 24 horas, lo que permite una intervención más rápida ante situaciones sospechosas o emergencias.

Con estas incorporaciones, la provincia consolida un sistema de vigilancia en crecimiento, que en este período registró un incremento cercano al 9% en la cantidad de cámaras respecto del total anterior.