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Instalaron nuevas cámaras del CISEM y ya hay más de 600 en toda la provincia

La distribución de los equipos se definió en base a análisis del mapa del delito, estadísticas delictivas y requerimientos de vecinos.

La ampliación fue impulsada por la Secretaría de Seguridad y se concretó a partir de un trabajo conjunto con el Centro Integral de Seguridad y Emergencias (CISEM) y la Policía de San Juan. La distribución de los equipos se definió en base a análisis del mapa del delito, estadísticas delictivas y requerimientos de vecinos.

Las nuevas cámaras fueron instaladas en puntos estratégicos, con el objetivo de incrementar la cobertura y fortalecer las tareas de prevención. Desde el CISEM, el monitoreo se realiza las 24 horas, lo que permite una intervención más rápida ante situaciones sospechosas o emergencias.

Con estas incorporaciones, la provincia consolida un sistema de vigilancia en crecimiento, que en este período registró un incremento cercano al 9% en la cantidad de cámaras respecto del total anterior.

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Desde el área de Seguridad indicaron que el plan de ampliación continuará de manera progresiva, con prioridad en las zonas que presentan mayor demanda operativa, en línea con una política sostenida de fortalecimiento de la seguridad pública.

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