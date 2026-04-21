La ampliación fue impulsada por la Secretaría de Seguridad y se concretó a partir de un trabajo conjunto con el Centro Integral de Seguridad y Emergencias (CISEM) y la Policía de San Juan. La distribución de los equipos se definió en base a análisis del mapa del delito, estadísticas delictivas y requerimientos de vecinos.
Instalaron nuevas cámaras del CISEM y ya hay más de 600 en toda la provincia
La distribución de los equipos se definió en base a análisis del mapa del delito, estadísticas delictivas y requerimientos de vecinos.