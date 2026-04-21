Independiente Rivadavia empató con Banfield y se consolida en la zona B

La Lepra afrontó este compromiso luego de una histórica victoria en el Maracaná por la Copa Libertadores y en la antesala del clásico mendocino frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

En cuanto al desarrollo del partido, Independiente Rivadavia comenzó mejor. Sartori desbordó por la derecha y asistió a Crego, cuyo cabezazo pasó cerca. Minutos después, Bucca también estuvo a punto de abrir el marcador con otro intento de cabeza.

El equipo mendocino insistía: Ríos probó sin éxito y un tiro libre de Salazar se fue por encima del travesaño. Sin embargo, Banfield respondió con un remate de Atencio que pasó cerca del palo izquierdo de Sanguinetti.

El encuentro se volvió de ida y vuelta, con situaciones para ambos lados. López García generó peligro para la visita, pero la defensa local, con Bolcato como figura, logró sostener el cero.

En el complemento, a los 15 minutos, Bolcato volvió a lucirse tras un disparo de Perrotta que desvió al córner. Sobre el final, el ingresado Álex Arce tuvo dos oportunidades claras de cabeza, pero se encontró con buenas respuestas de Sanguinetti.

Finalmente, la Lepra sumó un punto que le permite seguir en lo más alto y regresar a Mendoza con sensaciones positivas.

Lo que viene

Independiente Rivadavia volverá a jugar como local el domingo 26 de abril a las 15, cuando reciba a Gimnasia y Esgrima en el estadio Bautista Gargantini, por la 16ª fecha del torneo.