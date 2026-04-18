Andrea del Boca reapareció un par de semanas después del accidente que protagonizó en Gran Hermano (Telefe), episodio que la dejó fuera del popular reality. En medio de versiones que indican que la actriz volvería en el repechaje, ella se encargó de aclarar si está en sus planes regresar al juego.
Andrea del Boca planea volver a Gran Hermano: el sueldo que habría pedido
Tras el golpe que sufrió en el reality, Andrea del Boca habló sobre su salud, y Ángel de Brito reveló detalles sobre la renegociación del contrato de la actriz.