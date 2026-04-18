Andrea del Boca planea volver a Gran Hermano: el sueldo que habría pedido

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Tras expresar que su prioridad es recuperarse, Andrea del Boca respondió respecto a un posible retorno a Gran Hermano: “Todo puede ser”. Si bien la heroína de recordadas telenovelas optó por no hablar sobre la renegociación de su contrato para seguir en el reality, Ángel de Brito dio a conocer una astronómica cifra.

Según detalló el conductor en Ángel responde (Bondi Live), la actriz tiene contrato hasta el 1 de julio con Telefe, y para volver a Gran Hermano habría apedido aumentar su caché de $1.100.000 diarios a $1.800.000. Por otro lado, en un segundo móvil para SQP, Andrea del Boca detalló que en su boca tiene una placa de plástico, porque sus dientes todavía están flojos producto del golpe que sufrió en Gran Hermano.

En tanto que poco más tarde, Ángel de Brito en LAM (América) leyó un mensaje enviado por la artista en el que remarcó: “Fue un golpazo horrible. La saqué barata y por ahora solo estoy pensando en recuperarme”.