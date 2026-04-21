Sorpresa en el espectáculo: Jésica Cirio confirmó su embarazo

En otras declaraciones a prensa, la exconductora mencionó que, si bien no fue un embarazo planeado, cree que este bebé llega “en un buen momento de su vida”.

“Me enteré hace un mes aproximadamente y, a partir de ese momento, comencé con todos los estudios necesarios para asegurarme de que todo estuviera bien. No fue una decisión premeditada, aunque estamos felices. No lo habíamos planeado, pero sí lo pensábamos para más adelante. La vida a veces sorprende de maneras inesperadas y creo que este embarazo llegó en un buen momento de mi vida, a los 41 años”, declaró.

“Recibo este embarazo con mucha felicidad. Creo que un niño siempre trae alegría y, en este momento de mi vida, siento que llega para sanar y aportar felicidad. Para mí, para Chloe, para su papá, es una etapa que nos une y nos fortalece”, sumó a Teleshow.

Desde sus dos escandalosas separaciones bajo el ojo público, Cirio se encuentra en una nueva etapa de su vida donde prefiere mantener su vida en bajo perfil, al igual que su pareja, a quien nunca ha mostrado en redes sociales, ni ha asistido a eventos públicos juntos.

Tal y como comunicó NA, la pareja confirmó su relación en noviembre del año pasado, tras haber sido vistos juntos compartiendo cenas por Puerto Madero, barrio porteño donde ambos residen. Actualmente no conviven, pero están dando “paso a paso” para fortalecer su vínculo desde la noticia del bebé.

Nicolás Trombino es un empresario de 43 años, propietario de una cadena de supermercados mayoristas, con fuertes contactos en el sector público y entre varios políticos.