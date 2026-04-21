Educación evita hablar del número de pintadas y apunta a la concientización

En este contexto, este jueves 23 de abril se llevará a cabo una jornada institucional en todas las escuelas secundarias de la provincia, abarcando tanto el ámbito público como el privado. La dinámica consistirá en un trabajo directo de los docentes con los niños y jóvenes en el aula, contando con el respaldo de los gabinetes técnicos y siguiendo los lineamientos sugeridos por las autoridades educativas.

La temática central del encuentro será la violencia en general, considerando que las pintadas son solo un emergente dentro de un conjunto de conductas que afectan el clima escolar. El objetivo primordial es promover la convivencia y brindar herramientas para el manejo de conflictos dentro de la comunidad educativa.