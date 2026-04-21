El Ministerio de Educación ha decidido centrar su estrategia en la sensibilización antes que en la estadística. Ante las consultas por la reiteración de actos de vandalismo en edificios escolares, las autoridades evitaron precisar la cantidad de casos de pintadas y señalaron que el foco actual está puesto en la prevención y la formación ciudadana de los estudiantes.
Educación evita hablar del número de pintadas y apunta a la concientización
Este jueves 23 de abril, escuelas secundarias públicas y privadas realizarán una actividad institucional para abordar la violencia y la convivencia.