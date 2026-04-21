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Educación evita hablar del número de pintadas y apunta a la concientización

Este jueves 23 de abril, escuelas secundarias públicas y privadas realizarán una actividad institucional para abordar la violencia y la convivencia.

El Ministerio de Educación ha decidido centrar su estrategia en la sensibilización antes que en la estadística. Ante las consultas por la reiteración de actos de vandalismo en edificios escolares, las autoridades evitaron precisar la cantidad de casos de pintadas y señalaron que el foco actual está puesto en la prevención y la formación ciudadana de los estudiantes.

En este contexto, este jueves 23 de abril se llevará a cabo una jornada institucional en todas las escuelas secundarias de la provincia, abarcando tanto el ámbito público como el privado. La dinámica consistirá en un trabajo directo de los docentes con los niños y jóvenes en el aula, contando con el respaldo de los gabinetes técnicos y siguiendo los lineamientos sugeridos por las autoridades educativas.

La temática central del encuentro será la violencia en general, considerando que las pintadas son solo un emergente dentro de un conjunto de conductas que afectan el clima escolar. El objetivo primordial es promover la convivencia y brindar herramientas para el manejo de conflictos dentro de la comunidad educativa.

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La medida cobra especial relevancia tras el último hecho registrado en una escuela de la localidad de Los Berros, en Sarmiento. En dicho establecimiento, se encontró un mensaje en uno de los sanitarios que invitaba a un "tiroteo", lo que encendió las alarmas y reforzó la necesidad de abordar estas manifestaciones de manera integral y pedagógica en toda la provincia.

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