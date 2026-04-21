La provincia atraviesa una jornada marcada por la nubosidad variable y el ambiente fresco. Tras una mañana donde la temperatura mínima se ubicó en los 11°C, el Servicio Meteorológico prevé que las condiciones de cielo mayormente nublado persistan durante las primeras horas del día.
San Juan 8 > San Juan > nublado
Otro día nublado en San Juan: la mínima fue de 11°C
El cielo permanecerá cubierto durante gran parte de la jornada, con una máxima que no superará los 18°C. No se esperan precipitaciones para el resto del día.