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Otro día nublado en San Juan: la mínima fue de 11°C

El cielo permanecerá cubierto durante gran parte de la jornada, con una máxima que no superará los 18°C. No se esperan precipitaciones para el resto del día.

La provincia atraviesa una jornada marcada por la nubosidad variable y el ambiente fresco. Tras una mañana donde la temperatura mínima se ubicó en los 11°C, el Servicio Meteorológico prevé que las condiciones de cielo mayormente nublado persistan durante las primeras horas del día.

Para la tarde, se espera que el cielo pase a estar parcialmente nublado, permitiendo un leve ascenso de la temperatura hasta alcanzar una máxima estimada de 18°C. Hacia la noche, el termómetro volverá a descender hasta situarse en los 14°C.

Respecto al viento, se mantendrá una dirección predominante del sector Sur y Sudeste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 22 km/h durante la mañana y la tarde, disminuyendo hacia el final del día. Por el momento, la probabilidad de precipitaciones se mantiene en un 0%, descartando la llegada de lluvias en el corto plazo.

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