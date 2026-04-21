Otro día nublado en San Juan: la mínima fue de 11°C

Para la tarde, se espera que el cielo pase a estar parcialmente nublado, permitiendo un leve ascenso de la temperatura hasta alcanzar una máxima estimada de 18°C. Hacia la noche, el termómetro volverá a descender hasta situarse en los 14°C.

Respecto al viento, se mantendrá una dirección predominante del sector Sur y Sudeste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 22 km/h durante la mañana y la tarde, disminuyendo hacia el final del día. Por el momento, la probabilidad de precipitaciones se mantiene en un 0%, descartando la llegada de lluvias en el corto plazo.