Martín es el nuevo eliminado de la casa de Gran Hermano Generación Dorada

La definición se dio entre ambos jugadores, luego de que minutos antes bajara de placa Jessica “La Maciel”, quien más tarde también terminaría dejando la casa en medio de un momento personal delicado.

Con serenidad, el ahora ex participante se despidió con un breve mensaje: “Gracias a todos. ¡Hasta luego, nos vemos pronto!”, lanzó antes de cruzar la puerta y ponerle fin a su paso por el reality conducido por Santiago del Moro.

Mientras tanto, dentro de la casa, el clima quedó completamente alterado por la reacción de Yanina, que reflejó el vínculo que había construido con el eliminado y la tensión acumulada en los últimos días de competencia.

En paralelo, la gala también tuvo otros momentos delicados que sumaron nerviosismo al ambiente, con situaciones personales que atravesaron a algunos jugadores y terminaron influyendo en el desarrollo de la noche, aunque sin opacar el impacto de la eliminación que dejó a todos en shock.