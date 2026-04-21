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Martín es el nuevo eliminado de la casa de Gran Hermano Generación Dorada

Martín Rodríguez fue el eliminado frente a Nazareno Pompei. En la casa se vivieron momento de gran tristeza por la salida del jugador.

La gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) de este lunes dejó mucho más que un resultado: emociones al límite, llanto desconsolado y dos despedidas que impactaron dentro y fuera de la casa.

El momento más intenso de la noche tuvo como protagonista a Yanina Zilli, quien no logró contener las lágrimas tras escuchar que Martín Rodríguez fue el eliminado frente a Nazareno Pompei. Visiblemente afectada, rompió en llanto y tuvo que ser contenida por sus compañeros, en una escena cargada de angustia.

“No quiero que te vayas, Martín, no quiero”, gritó mientras se abrazaba a los participantes, completamente desbordada por la situación. "No puedo creerlo, ¿por qué lo eligen para que se vaya?", se preguntaba.

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La definición se dio entre ambos jugadores, luego de que minutos antes bajara de placa Jessica “La Maciel”, quien más tarde también terminaría dejando la casa en medio de un momento personal delicado.

Con serenidad, el ahora ex participante se despidió con un breve mensaje: “Gracias a todos. ¡Hasta luego, nos vemos pronto!”, lanzó antes de cruzar la puerta y ponerle fin a su paso por el reality conducido por Santiago del Moro.

Mientras tanto, dentro de la casa, el clima quedó completamente alterado por la reacción de Yanina, que reflejó el vínculo que había construido con el eliminado y la tensión acumulada en los últimos días de competencia.

En paralelo, la gala también tuvo otros momentos delicados que sumaron nerviosismo al ambiente, con situaciones personales que atravesaron a algunos jugadores y terminaron influyendo en el desarrollo de la noche, aunque sin opacar el impacto de la eliminación que dejó a todos en shock.

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FUENTE: PrimiciasYa

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