Un patinador sanjuanino se consagró Campeón en la World Cup 2026

El joven patinador alcanzó la cima del podio tras una sobresaliente ejecución técnica y artística, logrando una puntuación final de 113.16 puntos en la categoría Free Skating Men Youth. Con este rendimiento, Morte no solo se quedó con el primer puesto general, sino que también dominó tanto el programa corto como el largo, superando con claridad a sus principales competidores.

En el clasificador final, el sanjuanino aventajó a César Caballero, de Paraguay, quien obtuvo 85.96 puntos, y a Neyen Lafuente, también argentino, que finalizó con 85.25 unidades.El deportista, representante del Andino Patín Club, trabaja bajo la conducción técnica de su entrenadora Mariana Rodríguez Pi y cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Deporte. En este sentido, es fundamental destacar el firme apoyo del Gobierno de San Juan, que sustenta el viaje del atleta a este tipo de competencias internacionales, permitiendo que pueda medirse con la élite mundial.A su vez, su formación deportiva es fruto del trabajo sostenido de la Federación Sanjuanina de Patinaje y Afines, institución clave en el desarrollo de talentos locales y en la proyección de deportistas hacia el alto rendimiento.

Este logro no solo lo posiciona en lo más alto del escenario internacional, sino que también refleja el crecimiento sostenido del patinaje artístico en la provincia y el potencial de las nuevas generaciones. Además, la consagración le permitió asegurar su lugar en la gran final del circuito, que se disputará en la Cesena, Italia, del 1 al 7 de junio, donde buscará seguir haciendo historia para San Juan y el país.