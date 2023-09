Una actriz denunció a Aníbal Lotocki: "Sentí la muerte"

"Vos no estás muerta de casualidad", le dijo Karina Iavícoli sorprendida por los tremendos detalles que contaba la actriz. "Si yo me quiero sacar todo el producto me quedo sin cola. No sé qué me inyectaba", reconoció la invitada.

"Yo estaba en mi casa y me sentía culpable por no hablar, cuento mi historia", reflexionó Sandra Domínguez sobre lo que sintió en estos últimos días y admitió que ya denunció a Lotocki en la Justicia.

Y contó cómo la movilizó la muerte de Luna: "Al morirse Silvina, siento que tuvo una misión en esta vida: que se haga Justicia. Porque si no, no salía ninguna chica. Si no hablo siento que soy desleal sin conocerla o cómplice de él, es horrible el sentimiento".

"Por mucho tiempo dormí de costado por los dolores de espalda. Sentí la muerte", comentó sobre otro dramático momento que pasó producto del dolor físico que pasaba.