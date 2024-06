coldplay.webp

Sobre la experiencia y cómo fue el proceso, agregó: “Me eligió la banda directamente. Me contactaron ellos, de una. Me sorprendió mucho esto porque no creo que sea muy habitual que una banda de ese calibre se maneje tan humildemente. Muy genios, la verdad”.

La foto seleccionada por Coldplay representa un arcoíris con colores saturados sobre un cielo azul. El contexto en que nació esta obra lo explicó el fotógrafo en su cuenta de Instagram: “Durante la pandemia, estaba en mi casa cuando mi papá me llamó para decirme que debía ir al patio y mirar al cielo. Lo que vi fue este maravilloso arco iris justo encima de mi cabeza, corrí a buscar mi cámara, tomé un par de fotografías, entré para editarlas como suelo hacer y eso fue todo. Ahora es la portada de Moon Music”.