Tomás Holder y Fernando Dente se cruzaron en PH

"Entiendo que lo decís desde un lugar ingenuo pero yo como alguien gay, que lo ve desde afuera, es como si dijeras hago un personaje nazi...Entiendo que no fuiste consciente del peso de la palabra en la frase", señaló Dente.

"Yo no estoy de acuerdo con eso", respondió Holder, a lo que el actor le fue con todo. "Por supuesto que no podés estar de acuerdo con eso. Nadie puede estar a favor de la violencia y con cosas que todavía pasan, en este momento", arrojó Fernando. A lo que el ex participante le preguntó si él había sido agredido en la calle, lo que fue negado por Dente.

"Tengo amigos gays y los súper banco, me súper divierto. En mi entorno, mi familia, en mi sociedad no existe la discriminación", indicó Holder.

En ese momento, el actor lo llamó a reflexionar debido a que lo siguen muchos adolescentes en las redes sociales. "Si todos empezamos a abrir el debate...vos que tenés 21 años, te escucha gente joven", le propuso, Dente, dando por terminado el debate.

Se conoció cuánto cobra Tomás Holder de Gran Hermano 2022 por una historia en Instagram

Tomás Holder ingresó a la casa de Gran Hermano 2022 con cierta popularidad por ser un personaje conocido en TikTok e Instagram. Sin embargo, el reality le dio una notoriedad mayor.

Una semana en el juego le permitió ganar mucho más fans y convertirse en todo un mediático, que vive de participar en programas de televisión.

Según contaron esta tarde en Intrusos (América TV), Holder debe cumplir con ciertas entrevistas pautadas por sus contrato con Telefe, pero la realidad es que él quiere enfocarse de lleno a sus redes sociales.

De hecho, Maite Peñoñori contó que el ex GH apuesta a capitalizar al máximo su Instagram. "Antes un posteo en sus historias lo cobraba 20 mil pesos, ahora pide 150 mil", comentó la periodista.

Algunos aseguran que Holder podría volver a ingresar a la casa, en caso de darse un repechaje. El joven, en tanto, se muestra tranquilo luego de su corta experiencia en el juego y afirma que, por el momento, no tienen intenciones de participar una vez más.