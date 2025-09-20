Tini Stoessel y María Becerra sorprendieron con "Hasta que me enamoro"

Un videoclip con sello propio

El video, creado por las propias artistas y dirigido por Diego Peskins junto a Virgen Films, muestra a Shanina atravesando la opresión emocional dentro de un psiquiátrico moderno. Allí, la irrupción del personaje de Tini se convierte en la chispa que impulsa su liberación. La propuesta audiovisual da continuidad a la historia iniciada en “Infinitos como el mar” y lleva la narrativa del universo Becerra a un plano más intenso.

Un momento histórico en la carrera de María

Este estreno llega en un punto consagratorio para la artista quilmeña. Tras agotar en apenas 90 minutos su primer River Plate 360°, sumó dos nuevas funciones para los días 12 y 13 de diciembre de 2025. Así, se convertirá en la primera argentina en ofrecer cuatro shows en el Monumental, con más de 85.000 espectadores en cada fecha.

Cada recital estará atravesado por la puesta en escena de sus alter egos: Shanina, JoJo, Maite y Gladys, consolidando el concepto narrativo que envuelve todo su nuevo trabajo musical.