El espectacular anillo de compromiso que Rodrigo de Paul eligió para Tini Stoessel

El noviazgo pasa por su mejor momento e incluso durante todo el 2025 estuvieron envueltos en rumores de casamiento para diciembre de ese año, algo que finalmente no sucedió.

Pero desde las redes sociales, el futbolista de Inter Miami y la artista siguen dando muestras de que ese gran paso está muy cerca de concretarse.

En una serie de fotos que compartió Rodrigo De Paul en su cuenta de Instagram, mostró el lujoso anillo de comprosimo que le obsequió a Tini Stoessel y que ella ya luce en su mano.

Se trata de un anillo de oro con una piedra central con brillo acompañada de cuidados detalles de diamante a sus costados, algo que no pasó inadvertido entre los millones de seguidores de ambos que destacaron la espectacularidad de la joya.

"Te amo con mi vida entera", expresó totalmente enamorada Tini Stoessel en el posteo de su pareja, y los comentarios no tardaron en llegar destacando el lujoso anillo que lucía en su dedo que significaría el compromiso entre los dos en medio de los rumores de boda en torno a la famosa pareja, paso que podría concretarse en los próximos meses después de que la propia cantante confirmó que tienen la intención de casarse.