Después de 19 años, una mujer será la ganadora de Gran Hermano

En esta gala, Hanssen se enfrentó en un mano a mano con Solange Abraham y, finalmente, tuvo que abandonar la casa. Antes de cruzar la puerta y despedirse de sus compañeras, Hanssen tuvo unas palabras para el Big y para las participantes que continúan en carrera: "Bueno, Big, muchísimas gracias por el tiempo acá. Te lo agradezco muchísimo. La verdad que fue una oportunidad increíble. Realmente creo que la aproveché al máximo. Les mando un saludo a todas. Muchísima suerte. Ahora son todas mujeres, así que les deseo lo mejor. No se maten, en la medida de lo posible".

Con su salida, se confirmó así un escenario completamente femenino en la recta final de Gran Hermano Generación Dorada. Las nueve participantes que permanecen en la casa deberán ahora enfrentarse a las últimas semanas de competencia con un objetivo en común: convertirse en la nueva ganadora del reality.