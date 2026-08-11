"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Espectáculos > Gran Hermano

Después de 19 años, una mujer será la ganadora de Gran Hermano

Este lunes, Hanssen fue eliminado y en la casa quedaron solo participantes mujeres.

Este lunes, en una nueva gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), se produjo un hecho inédito que quedará marcado en la historia internacional del reality: las últimas nueve participantes que continúan en competencia son mujeres. Además, se encamina hacia otro momento icónico: después de 19 años, el ganador de Gran Hermano Argentina volverá a ser una mujer.

En esta gala, Hanssen se enfrentó en un mano a mano con Solange Abraham y, finalmente, tuvo que abandonar la casa. Antes de cruzar la puerta y despedirse de sus compañeras, Hanssen tuvo unas palabras para el Big y para las participantes que continúan en carrera: "Bueno, Big, muchísimas gracias por el tiempo acá. Te lo agradezco muchísimo. La verdad que fue una oportunidad increíble. Realmente creo que la aproveché al máximo. Les mando un saludo a todas. Muchísima suerte. Ahora son todas mujeres, así que les deseo lo mejor. No se maten, en la medida de lo posible".

Con su salida, se confirmó así un escenario completamente femenino en la recta final de Gran Hermano Generación Dorada. Las nueve participantes que permanecen en la casa deberán ahora enfrentarse a las últimas semanas de competencia con un objetivo en común: convertirse en la nueva ganadora del reality.

Te puede interesar...

Pero mientras Hanssen todavía se despedía, Solange ya comenzaba a pensar en lo que viene. La jugadora, que se convirtió en una de las protagonistas de esta edición y logró superar varios mano a mano, reaccionó con confianza después de la eliminación. "Bueno, a ver con quién me toca el versus la semana que viene", lanzó Sol, agrandada tras haber eliminado a varios participantes a lo largo de la competencia.

Con cada vez menos jugadores y todas mujeres en carrera, Gran Hermano Generación Dorada entra en una etapa decisiva. La próxima eliminación volverá a poner a prueba a las participantes y podría comenzar a definir quiénes son las grandes candidatas a llegar a la final.

FUENTE: PRIMICIAYA

Temas

Te puede interesar