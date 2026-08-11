Este lunes, en una nueva gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), se produjo un hecho inédito que quedará marcado en la historia internacional del reality: las últimas nueve participantes que continúan en competencia son mujeres. Además, se encamina hacia otro momento icónico: después de 19 años, el ganador de Gran Hermano Argentina volverá a ser una mujer.
Después de 19 años, una mujer será la ganadora de Gran Hermano
Este lunes, Hanssen fue eliminado y en la casa quedaron solo participantes mujeres.