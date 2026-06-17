Tini Stoessel le mandó a Rodrigo De Paul por la victoria de la Argentina en Kansas City

Fue en ese posteo de Tini no lo dudó ni un segundo y le mandó un comentario que revolucionó a sus fanáticos. “Te amo”, expresó ella en letras mayúsculas.

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El mensaje recibió casi 20 mil “me gusta” por parte de los usuarios de la red social y más de 400 respuestas de personas que los felicitaron por su noviazgo.

De esa manera, la artista le expresó públicamente su admiración y amor a Rodrigo, a quien acompañó en el estadio de Kansas City para este momento tan especial en su carrera.

Por su parte, De Paul, figura en el triunfo de la Albiceleste, se mostró emocionado por el logro colectivo de la selección. “Estamos para competir, seguir entrenando y la idea siempre es llegar el primer día e irnos el último. Puede pasar de todo, pero siempre tenemos que respetar la idiosincrasia y los valores que tenemos”, dijo motivado.