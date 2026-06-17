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Pasó un semáforo en rojo y lo atraparon con un arma y cocaína

Un joven de 24 años fue interceptado en Rawson tras cometer una infracción de tránsito. En la requisa le secuestraron una pistola calibre 22 y 16 dosis de droga.

Un joven de 24 años, identificado como Sosa, terminó detenido en el departamento Rawson luego de cometer una imprudencia al volante que dejó al descubierto que circulaba armado y con estupefacientes. El operativo estuvo a cargo del personal de la Subcomisaría Santa Lucía Este.

El hecho comenzó cuando los efectivos realizaban recorridas de prevención en las inmediaciones de Villa del Sur. En ese momento, observaron un automóvil Volkswagen Gol Trend de color gris que cruzó un semáforo con la luz en rojo. Ante la flagrante infracción vial, los uniformados interceptaron el vehículo en el cruce de las calles Urquiza y Chacabuco.

Al identificar al conductor, los agentes procedieron a realizar un palpado de urgencia y la requisa del rodado. Durante el procedimiento, los policías secuestraron un arma de fuego marca Bersa calibre 22 con sus respectivas municiones, además de 16 dosis de cocaína.

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En el lugar se presentó el ayudante fiscal Gustavo Mendoza, quien vinculó al detenido al sistema de Flagrancia bajo la carátula de "Portación ilegítima de arma de fuego". En tanto, por la sustancia hallada, se dio intervención inmediata al personal de la División Drogas Ilegales.

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