Pasó un semáforo en rojo y lo atraparon con un arma y cocaína

El hecho comenzó cuando los efectivos realizaban recorridas de prevención en las inmediaciones de Villa del Sur. En ese momento, observaron un automóvil Volkswagen Gol Trend de color gris que cruzó un semáforo con la luz en rojo. Ante la flagrante infracción vial, los uniformados interceptaron el vehículo en el cruce de las calles Urquiza y Chacabuco.

Al identificar al conductor, los agentes procedieron a realizar un palpado de urgencia y la requisa del rodado. Durante el procedimiento, los policías secuestraron un arma de fuego marca Bersa calibre 22 con sus respectivas municiones, además de 16 dosis de cocaína.