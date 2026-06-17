Un joven de 24 años, identificado como Sosa, terminó detenido en el departamento Rawson luego de cometer una imprudencia al volante que dejó al descubierto que circulaba armado y con estupefacientes. El operativo estuvo a cargo del personal de la Subcomisaría Santa Lucía Este.
Pasó un semáforo en rojo y lo atraparon con un arma y cocaína
Un joven de 24 años fue interceptado en Rawson tras cometer una infracción de tránsito. En la requisa le secuestraron una pistola calibre 22 y 16 dosis de droga.