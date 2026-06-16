"Gaspi, te quiero siempre": el doloroso adiós de su padre tras la tragedia

Horas después, compartió una nueva publicación con apenas dos palabras: "INFINITA TRISTEZA". El mensaje reflejó el impacto que provocó la pérdida del creador de contenidos, cuya muerte generó conmoción en la comunidad digital.

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Gaspi se había convertido en una de las figuras más reconocidas del streaming y las plataformas digitales. Su estilo espontáneo, el humor que lo caracterizaba y la cercanía con sus seguidores le permitieron construir una comunidad que trascendió las redes sociales.

A medida que se conoció la noticia de su fallecimiento, miles de usuarios comenzaron a compartir mensajes de despedida, recuerdos y homenajes en distintas plataformas.

Las publicaciones de su padre también se llenaron de comentarios de afecto. Entre los mensajes que recibió se destacaron expresiones de acompañamiento como: "Mucha fuerza en este difícil momento", "Todos los abrazos y el amor de este mundo para vos y los tuyos" y "Palabras sobran, un abrazo".

Según trascendió, el accidente ocurrió durante la mañana del domingo en el barrio Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, donde dos helicópteros colisionaron por causas que aún son materia de investigación.

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De acuerdo con la información difundida por las autoridades brasileñas, el siniestro dejó seis víctimas fatales. Entre ellas se encontraba Gaspi, junto al productor audiovisual Lucas Vignale, el cantante estadounidense Oliver Tree y otras tres personas.

Los equipos de emergencia trabajaron durante varias horas en la zona del impacto. Una de las aeronaves cayó sobre el estacionamiento de un complejo comercial, lo que provocó un incendio de importantes dimensiones que afectó además a varios vehículos.

Mientras avanzan las investigaciones para determinar cómo ocurrió la colisión, familiares, amigos y seguidores continúan despidiendo a Gaspi, una figura que logró construir un vínculo cercano con millones de personas a través de las plataformas digitales.

El mensaje de su padre quedó como uno de los testimonios más conmovedores de una pérdida que golpeó de lleno al universo del streaming y las redes sociales.