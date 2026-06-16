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Zunino fue eliminado de Gran Hermano

Zunino se convirtió en el nuevo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) luego de caer en el mano a mano frente a Campanita.

Este lunes, Zunino se convirtió en el nuevo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) luego de caer en el mano a mano frente a Campanita, que celebró su continuidad en el juego con una explosión de alegría. Sin embargo, la definición de la gala también dejó una reacción completamente opuesta dentro de la casa.

La más afectada por la salida fue Yanina Zilli, quien no pudo ocultar su frustración al ver partir a uno de sus principales aliados y su "hijo" en la casa. Entre lágrimas, gritos e insultos, la exvedette descargó toda su bronca por el resultado y cuestionó duramente la decisión del público.

La reacción no fue casual. Zunino era uno de los participantes con los que había construido un vínculo más cercano desde el comienzo de la competencia y, además, formaba parte del reducido grupo de jugadores "originales" que permanecían en carrera desde el estreno del reality, el pasado 23 de febrero.

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Entre lágrimas y visiblemente afectada por la salida de Zunino, exclamó: "¿Zunino, por qué te vas? ¡Tanta gente de mier...! ¡Tanta gente de mier... que hay acá y se va Zunino! ¡Se va Zunino! ¡Lo sacan a Zunino! ¿Qué mier... ven afuera?".

"Te amo, te voy a extrañar mucho", le respondió Zilli a Zunino. Nenu López sorprendió y también le dijo que lo amaba. Gran Hermano lo despidió destacando su educación y que se lo extrañaría dentro de la casa. Luana, para sorpresa de muchos, a pesar de sus últimos enfrentamientos, también se quebró cuando lo vio cruzar la puerta.

Cómo fue la eliminación de Zunino de Gran Hermano

Franco Zunino fue el jugador eliminado de la semana 16 de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) al caer en el versus de la placa frente a Steffany “Campanita” Pereira, que estalló en gritos de alegría al enterarse de la resolución.

La noche comenzó con las salidas de placa de Alejandra Majluf, Luana Fernández, Yisela “Yipio” Pintos y Leandro Nigro, quienes obtuvieron el 1.6%, 2.8%, 6.4% y 14.2% de los votos, respectivamente, de acuerdo con la cantidad de gente que participó del voto telefónico en cada instancia.

De esta manera, el mano a mano final quedó conformado por Zunino y Campanita. Tras conocerse el resultado, Solange Abraham y Cinzia Francischiello, que la semana pasada habían sufrido la partida de Brian Sarmiento, esta vez celebraron a los gritos junto a la participante paraguaya. La reacción no pasó desapercibida y motivó una fuerte intervención de Nenu López, que las cruzó en vivo.

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