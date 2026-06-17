Educación prohibió cobrar por los actos de Promesa a la Bandera

Desde la cartera educativa insistieron en que está estrictamente prohibido establecer cobros obligatorios vinculados a la organización, realización o participación en estas ceremonias. Al tratarse de actos escolares y formativos que forman parte de la trayectoria educativa de los alumnos, ningún estudiante podrá ser excluido por no realizar aportes económicos.

Respecto a las acciones complementarias que suelen organizar los tutores, el comunicado aclara que, si las familias deciden realizarlas de manera voluntaria, estas deben surgir exclusivamente por decisión propia. Bajo ninguna circunstancia estas actividades colectivas podrán funcionar como un condicionante para la presencia de los chicos.