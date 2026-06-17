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Educación prohibió cobrar por los actos de Promesa a la Bandera

El Ministerio recordó que la participación en 4° grado de primaria y 6° año de secundaria es totalmente gratuita. Ningún alumno puede ser excluido por motivos económicos.

El Ministerio de Educación de la provincia emitió un recordatorio oficial en el que ratifica que la participación de los estudiantes en los actos escolares de Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional (para 4° grado de Educación Primaria) y de Reafirmación de Lealtad a la Bandera Nacional (para 6° año de Educación Secundaria) no requiere el pago obligatorio de ningún monto de dinero.

Desde la cartera educativa insistieron en que está estrictamente prohibido establecer cobros obligatorios vinculados a la organización, realización o participación en estas ceremonias. Al tratarse de actos escolares y formativos que forman parte de la trayectoria educativa de los alumnos, ningún estudiante podrá ser excluido por no realizar aportes económicos.

Respecto a las acciones complementarias que suelen organizar los tutores, el comunicado aclara que, si las familias deciden realizarlas de manera voluntaria, estas deben surgir exclusivamente por decisión propia. Bajo ninguna circunstancia estas actividades colectivas podrán funcionar como un condicionante para la presencia de los chicos.

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Finalmente, las autoridades ministeriales remarcaron que estos acontecimientos son significativos para las comunidades escolares y que el Estado debe garantizar que se desarrollen en condiciones de igualdad para todos, en consonancia con la gratuidad de la educación pública consagrada en la Constitución Nacional.

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