El Ministerio de Educación de la provincia emitió un recordatorio oficial en el que ratifica que la participación de los estudiantes en los actos escolares de Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional (para 4° grado de Educación Primaria) y de Reafirmación de Lealtad a la Bandera Nacional (para 6° año de Educación Secundaria) no requiere el pago obligatorio de ningún monto de dinero.
Educación prohibió cobrar por los actos de Promesa a la Bandera
El Ministerio recordó que la participación en 4° grado de primaria y 6° año de secundaria es totalmente gratuita. Ningún alumno puede ser excluido por motivos económicos.