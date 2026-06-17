Nathy Peluso impactó con sus fotos en microbikini

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El impacto de las imágenes se reflejó de inmediato en la actividad de sus cuentas. Usuarios de Instagram y TikTok, donde la artista supera los cinco millones de seguidores, multiplicaron los comentarios sobre el look veraniego, el color del bikini y la confianza con la que Peluso se muestra frente a la cámara. “Que alegría verte feliz”, “Tú eres el sueño”, “Qué fuego mami” y “Qué sabrosura Peluso” fueron algunos de los mensajes que se sucedieron en redes.

A la par de los elogios, se reavivaron las especulaciones y rumores sobre el aspecto físico de la cantante que surgieron los últimos días. Varios internautas se preguntaron cómo había logrado cambiar su silueta en el último tiempo y algunos sugirieron, sin pruebas, la utilización de medicamentos, un fármaco inyectable recetado para personas con diabetes pero conocido por causar pérdida de peso como efecto secundario.

Desde el primer momento, la artista no evitó el tema. Con el humor que suele caracterizarla, Peluso enfrentó los rumores en sus propias redes: “Para las que estuvieron diciendo que yo uso ese medicamento, escuchame, no me entendieron, ¿cómo yo voy a dejar de comer?”, lanzó, dirigiéndose de forma directa a quienes habían alimentado la polémica.

La respuesta no se limitó a una sola frase. En un video, la cantante detalló su rutina diaria: “Gimnasio, cardio, peso, pilates, escalera, diez mil pasos al día o más. Pollo, pescado, espárragos, boniato, papa. ¿Qué te pasa? ¿Que yo voy a dejar de comer? Soy una mujer laburadora", sentenció, despejando dudas y reafirmando la importancia del esfuerzo personal en su transformación.