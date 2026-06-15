La reacción de Maxi López tras los rumores de separación de Daniela Christiansson

La situación tomó fuerza cuando Daniela Christiansson mostró imágenes desde Suiza, destino al que viajó para reencontrarse con parte de su familia. La distancia física con Maxi López, que por estos días sigue de cerca las alternativas del Mundial 2026, fue suficiente para que surgieran distintas especulaciones sobre el presente de la relación.

Con el correr de las horas, los rumores crecieron en redes sociales y muchos usuarios comenzaron a preguntarse si la pareja atravesaba algún conflicto, sobre todo después del famoso beso con Wanda Nara en la ficción vertical que el exfutbolista protagonizó con su primera esposa. Sin embargo, lejos de alimentar esas versiones, fue el propio Maxi quien eligió dar una señal pública que terminó por cambiar el foco de la conversación.