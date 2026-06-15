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La reacción de Maxi López tras los rumores de separación de Daniela Christiansson

Las versiones de una posible crisis crecieron tras un sorpresivo viaje de la modelo, pero una actitud de Maxi López terminó con las especulaciones. Qué dijo sobre su vínculo con Daniela Christiansson.

Las versiones de una supuesta crisis sentimental entre Maxi López y Daniela Christiansson comenzaron a multiplicarse en las últimas horas luego de un movimiento inesperado de la modelo en sus redes sociales. Su repentino viaje a Europa llamó la atención de sus seguidores y dio lugar a numerosos comentarios que apuntaban a una posible separación de la pareja.

La situación tomó fuerza cuando Daniela Christiansson mostró imágenes desde Suiza, destino al que viajó para reencontrarse con parte de su familia. La distancia física con Maxi López, que por estos días sigue de cerca las alternativas del Mundial 2026, fue suficiente para que surgieran distintas especulaciones sobre el presente de la relación.

Con el correr de las horas, los rumores crecieron en redes sociales y muchos usuarios comenzaron a preguntarse si la pareja atravesaba algún conflicto, sobre todo después del famoso beso con Wanda Nara en la ficción vertical que el exfutbolista protagonizó con su primera esposa. Sin embargo, lejos de alimentar esas versiones, fue el propio Maxi quien eligió dar una señal pública que terminó por cambiar el foco de la conversación.

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Aunque sin emitir declaraciones ni realizar aclaraciones directas, Maxi López utilizó sus historias de Instagram para compartir una fotografía junto a Daniela Christiansson. La publicación fue interpretada por sus seguidores como una respuesta concreta a quienes sostenían que el vínculo atravesaba una crisis.

En la postal, ambos aparecen muy cercanos, sonrientes y compartiendo un momento de complicidad. Además, lucen una camiseta retro de la Selección argentina, un detalle que no pasó inadvertido entre quienes siguen de cerca la actividad de la pareja en las redes.

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