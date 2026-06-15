Las versiones de una supuesta crisis sentimental entre Maxi López y Daniela Christiansson comenzaron a multiplicarse en las últimas horas luego de un movimiento inesperado de la modelo en sus redes sociales. Su repentino viaje a Europa llamó la atención de sus seguidores y dio lugar a numerosos comentarios que apuntaban a una posible separación de la pareja.
La reacción de Maxi López tras los rumores de separación de Daniela Christiansson
Las versiones de una posible crisis crecieron tras un sorpresivo viaje de la modelo, pero una actitud de Maxi López terminó con las especulaciones. Qué dijo sobre su vínculo con Daniela Christiansson.