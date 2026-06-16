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El cuerpo de Gaspi podría tardar más de 10 días en llegar a Argentina

í“El error es que Gaspi no viajó con seguro de vida, con asistencia al viajero. Debería haber contratado antes de ir. Estaban grabando contenido para YouTube”, señalaron durante la emisión televisiva.

Pasados ya dos días de la conmocionante muerte de Gaspi en Río de Janeiro, donde perdió la vida en un accidente aéreo que también se cobró la vida de otras cinco personas, entre ellas Lucas Vignale y el músico Oliver Tree, un nuevo drama golpea a sus familiares. Mientras el dolor por la partida del reconocido youtuber continúa multiplicándose entre amigos, colegas y seguidores, ahora sus seres queridos deben afrontar una complicada situación vinculada al traslado de sus restos a la Argentina.

Según pudo saberse este martes, el cuerpo de Gaspi no podrá ser repatriado en el corto plazo debido a una serie de requisitos administrativos que deben cumplirse en territorio brasileño. La información fue dada a conocer en Desayuno Americano (América TV), donde explicaron que el procedimiento exige la presentación de documentación específica y una serie de gestiones que recaen exclusivamente sobre la familia.

“No pueden porque tienen que atravesar un proceso burocrático que puede demorar entre una semana y diez días. El Estado argentino no se va a hacer cargo, sólo puede asesorar y acompañar a la familia. Es extenso porque se necesitan tres certificados, que tiene que facilitar la familia”, detallaron en el ciclo conducido por Pamela David.

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A las dificultades administrativas se suma otro aspecto que genera angustia e incertidumbre: el importante costo económico que implica concretar el traslado. En ese sentido, desde el programa explicaron: “Podría salirle entre cinco mil y diez mil dólares. No se encarga tampoco el Estado brasileño, se encargan los privados, la casa funeraria para traer el cuerpo de Gaspi y hacer la despedida”.

Por otra parte, trascendió que las autoridades brasileñas todavía trabajan en las investigaciones relacionadas con el siniestro aéreo y que esa situación también influye en los tiempos. De acuerdo con fuentes oficiales, la liberación del cuerpo podría demorarse aproximadamente una semana hasta que concluyan las pericias correspondientes. Recién después de esa instancia la familia podrá avanzar con los trámites para el regreso de los restos al país.

Como si el panorama no fuera ya suficientemente complejo, surgió un dato que habría agravado aún más la situación. “El error es que Gaspi no viajó con seguro de vida, con asistencia al viajero. Debería haber contratado antes de ir. Estaban grabando contenido para YouTube”, señalaron durante la emisión televisiva.

La muerte de Gaspi ocurrió el domingo, cuando dos helicópteros chocaron en Río de Janeiro. El trágico episodio dejó un saldo de seis víctimas fatales y continúa siendo materia de investigación por parte de las autoridades brasileñas, que intentan determinar las causas que provocaron el accidente.

FUENTE: PrimiciaYa

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