Pasados ya dos días de la conmocionante muerte de Gaspi en Río de Janeiro, donde perdió la vida en un accidente aéreo que también se cobró la vida de otras cinco personas, entre ellas Lucas Vignale y el músico Oliver Tree, un nuevo drama golpea a sus familiares. Mientras el dolor por la partida del reconocido youtuber continúa multiplicándose entre amigos, colegas y seguidores, ahora sus seres queridos deben afrontar una complicada situación vinculada al traslado de sus restos a la Argentina.
El cuerpo de Gaspi podría tardar más de 10 días en llegar a Argentina
í“El error es que Gaspi no viajó con seguro de vida, con asistencia al viajero. Debería haber contratado antes de ir. Estaban grabando contenido para YouTube”, señalaron durante la emisión televisiva.