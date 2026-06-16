El cuerpo de Gaspi podría tardar más de 10 días en llegar a Argentina

A las dificultades administrativas se suma otro aspecto que genera angustia e incertidumbre: el importante costo económico que implica concretar el traslado. En ese sentido, desde el programa explicaron: “Podría salirle entre cinco mil y diez mil dólares. No se encarga tampoco el Estado brasileño, se encargan los privados, la casa funeraria para traer el cuerpo de Gaspi y hacer la despedida”.

Por otra parte, trascendió que las autoridades brasileñas todavía trabajan en las investigaciones relacionadas con el siniestro aéreo y que esa situación también influye en los tiempos. De acuerdo con fuentes oficiales, la liberación del cuerpo podría demorarse aproximadamente una semana hasta que concluyan las pericias correspondientes. Recién después de esa instancia la familia podrá avanzar con los trámites para el regreso de los restos al país.

Como si el panorama no fuera ya suficientemente complejo, surgió un dato que habría agravado aún más la situación. “El error es que Gaspi no viajó con seguro de vida, con asistencia al viajero. Debería haber contratado antes de ir. Estaban grabando contenido para YouTube”, señalaron durante la emisión televisiva.

La muerte de Gaspi ocurrió el domingo, cuando dos helicópteros chocaron en Río de Janeiro. El trágico episodio dejó un saldo de seis víctimas fatales y continúa siendo materia de investigación por parte de las autoridades brasileñas, que intentan determinar las causas que provocaron el accidente.