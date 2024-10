Tini Stoessel cantó con Coldplay en un programa y se emocionó: "No tengo palabras"

tini.webp

El cantante en un documental sostuvo que soñó con la canción. “El año pasado estaba en Taiwán durmiendo y tuve un sueño sobre una canción llamada ‘We Pray’. Me desperté y de alguna manera recibí la canción", contó. Luego subrayó que soñó nuevamente y la vio a Tini cantando una melodía y fue allí donde expresó: "Me desperté y dije: ‘Ese es el final de 'We Pray'".

En las últimas horas, Tini y Coldplay se presentaron en el programa Saturday Night Live, uno de los ciclos televisivos más importantes de Estados Unidos y allí deleitaron a los fans nuevamente. En su cuenta de X (ex Twitter) la cantante expresó toda su emoción: "No puedo parar de llorar de la emoción, no tengo palabras".