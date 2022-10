Tamara Báez gastó $1400 en una hamburguesa y la acusaron de robarle a su hija

“Andá a laburar. ¿No te da vergüenza tocarle la plata a tu hija?”, le dijo una seguidora, pero ella no se quedó callada. “Si trabajo, y no estoy usando ninguna plata de mi hija porque no me dieron nada”, disparó involucrando al artista, de quien todavía espera un monto mensual para los gastos de la beba de un año.