Homero Pettinato expuso chats de su guerra con Sofía Gonet: "Tengo ganas de partirte el cráneo"

Pettinato continuó detallando la razón por la que en los chats expuestos por ella se veían respuestas violentas de su parte: “Entonces, Sofía está exponiendo los chats más violentos que yo he tenido en mi vida porque me cansé de que me diga cualquier barbaridad. Obviamente le pedí disculpas automáticamente”, agregó.

Sobre uno de los mensajes que generó mayor repercusión pública, donde Pettinato hacía una fuerte referencia a los viajes de Gonet, el conductor aclaró su contexto: “Cuando yo digo ‘por lo menos no chupo pij... en el Four Seasons para pagarme los viajes’ es porque ella me decía cosas como ‘me estoy cogiendo a un millonario’ o ‘me voy a coger a este’. Me decía las peores cosas: ‘no valés dos mangos’, ‘drogadicto de mierda’, ‘falopero’, ‘poco hombre’, ‘basura’, ‘no te quiere nadie’, ‘no tenés talento’, ‘no tenés humor’, ‘tu trabajo es una mierda’”.

El conductor confesó la dificultad de sostener la relación íntima a pesar de los maltratos: “Y yo, sinceramente, la sigo amando y soporté de todo: manipulaciones, controles y amenazas. Amenazas de muerte, de prenderme fuego el departamento, de escracharme públicamente inventando cosas, de inventar chats. Amenazas de todo tipo, mil veces”, continuó, señalando que el vínculo estaba plagado de situaciones de abuso emocional.

Pettinato lamentó que el escándalo público pueda perjudicar su futuro profesional: “Uno siempre cree que la otra persona va a cambiar o que son momentos de ira y que no son verdades. Pero hoy me veo ante otro escracho público, que me va a perjudicar mucho en mi carrera y en mi trabajo”. Sin embargo, aseguró que su entorno conoce su verdadero carácter: “La gente que me conoce sabe que soy un buen pibe, que siempre fui bueno. Preguntale a cualquier expareja mía: nunca tuve peleas ni maltratos”, aseguró.

Finalmente, detalló algunas de las situaciones extremas que, según su relato, atravesó: “Banqué todo. Desde fingir que estaba cog... con otro porque yo no respondía el teléfono durante una hora, hasta decirme que venía a mi casa con la policía porque yo estaba grabando una canción y no tenía el celular encima”. El conductor concluyó manifestando su comprensión, aunque condenando las acciones: “También me decía que le iba a romper la cabeza a compañeras de Olga por agregarme a Instagram, y todo tipo de cosas enfermas. Yo siempre lo entendí porque entiendo que eso es un cuadro psicológico que se puede trabajar y mejorar”, expresó.