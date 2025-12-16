Sofía Gonet y Homero Pettinato: Yanina Latorre contó toda la verdad

Según explicó Latorre, la pareja había retomado el vínculo hace tres meses, aunque decidieron mantenerlo oculto. "Ellos se habían amigado hace tres meses, como el entorno de ella lo odia y el entorno de él la odia a ella, decidieron no contarlo. Me mandó todos los mensajes que lo certifican, donde se habían comprometido: monogamia. No podían tener citas", detalló.

La historia se complicó cuando apareció la sospecha de infidelidad. "Él le dice el viernes que no puede salir porque tiene un compromiso, una fiesta de Olga que tenía que ir por el laburo y va con esta amiga, que sí es amiga y era indistinto. El tema es que ese día ella se había enterado de dos cuernos más. Porque dijo que es un mentiroso. Y sí, se hace cargo de todos esos mensajes de mierda de los dos lados, pero ella dice que siempre le pagó todo con la tarjeta, que ella era la que ganaba plata y él no, que él era medio vago. O sea, la historia es pesada", siguió.

Por último, Yanina compartió la parte más delicada del relato de Gonet: "Y cuando dice, lo único que quiere aclarar y le creo, que lo va a ir a buscar con la policía es porque a veces él desaparecía a las 6 de la tarde y aparecía al otro día a las 12 del mediodía. Se la pegaba", cerró.