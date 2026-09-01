Silvina Luna: una grave omisión podría complicar la situación de Lotocki

“La junta es satisfactoria en el sentido de que la excelencia profesional de todos los participantes de la junta, la verdad es un orgullo", comenzó el profesional.

Y destacó sobre la reunión que busca aportar más precisiones en la investigación por el fallecimiento de la actriz: "En realidad no duró tanto porque ya muchas de las cosas ya estaban clarificadas de antemano. O sea, inclusive en esta junta se aclararon algunos puntos de la anterior, pero se estableció bien cuál fue la finalidad de esta junta”.

Las conclusiones que terminó la junta médica sobre la muerte de Silvina Luna

En base a lo analizado, Jorge Dri determinó sobre el accionar de Aníbal Lotocki en la causa que investiga la muerte de Silvina Luna: "Se podría haber hecho algo para que la proyección lesional hacia el riñón hubiese sido menor. El tema mala praxis lo determinará el juicio, esto no es un juicio de valores".

"¿Sigue sosteniendo que Lotocki no dimensionó el daño que causaba?", le consultaron. A lo que el médico legista indicó: "Yo creo que no tuvo la repercusión en su cabeza de cómo podía llegar a ser la evolución del cuadro final".

"El fiscal elevará al juez los resultados. Realmente estoy muy satisfecho con el trabajo de esta junta", explicó el profesional.

Luego, ante la consulta del cronista de Puro Show (El Trece) si Lotocki podía haberle salvado la vida a Silvina Luna si hubiese echo lo correcto, Dri observó de manera categórica.

"El tema es el siguiente: el cuadro fue muy grave de entrada. O sea, cuando vos depositas en una persona un relojito que sabés que en determinado momento, mañana, pasado, dentro de un mes, o dos años puede pasar eso, indudablemente quién lo sabe...", indicó.

"Lo que sí se podía haber actuado haciendo un seguimiento clínico a tiempo hubiese mitigado de alguna manera la mala calidad de vida que tuvo Silvina en los últimos años", concluyó el médico legista a tres años de la muerte de Silvina Luna.