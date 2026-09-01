Una nueva participante quedó afuera de Gran Hermano

Antes de abandonar el reality, Pincoya no se guardó nada y lanzó un contundente descargo hacia la producción del programa: "Gracias gente por bancarme. La única chilena acá en la casa de Gran Hermano. Gracias argentina por recibirme. ¡Me voy peleando... hasta con Gran Hermano! ¡No me callé nada!", expresó, dejando en claro el carácter con el que atravesó su paso por el certamen.

Con su salida, la casa de Gran Hermano queda un poco más despejada de cara a las próximas definiciones del reality, mientras Yipio continúa en carrera con el respaldo del público.

¿Quién es Pincoya, la última eliminada de Gran Hermano?

Pincoya, cuyo nombre real es Jennifer Vanessa Galvarini Torres, es una influencer chilena oriunda de la Isla Grande de Chiloé, en la comuna de Ancud, Región de Los Lagos. Hija de un pescador artesanal, técnica en enfermería, casada y madre de un hijo, se hizo conocida en redes sociales bajo el apodo "Pincoya sin glamour", donde se define como comediante autodidacta y suma más de 320 mil seguidores en Instagram. Antes de llegar a la Argentina, ya había participado y triunfado en la versión chilena del reality, y su ingreso a Gran Hermano Generación Dorada marcó la primera vez que representó a Chile en la edición argentina del programa.