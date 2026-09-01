El método 5-5-5 para resolver conflictos en la pareja

Cuando termina el primer turno, cambian para que la segunda persona habla sus cinco minutos y la primera escucha. En el último bloque, ambos tienen cinco minutos para dialogar juntos y buscar un punto de encuentro. Lo que hace útil este formato es que obliga a frenar el impulso de responder de inmediato porque escuchar de verdad es más difícil de lo que parece cuando hay una carga emocional de por medio y este método crea las condiciones para que ocurra.

Cómo aplicarlo bien

Antes de empezar, conviene ponerse de acuerdo en un par de cosas:

Elegir un solo tema . Si se mezclan varios problemas, ninguno se resuelve. La conversación debe tener un foco claro desde el inicio.

. Si se mezclan varios problemas, ninguno se resuelve. La conversación debe tener un foco claro desde el inicio. Usar un temporizador. Parece mecánico, pero ayuda. Cuando hay un límite visible, es más fácil no extenderse y respetar el turno del otro.

Parece mecánico, pero ayuda. Cuando hay un límite visible, es más fácil no extenderse y respetar el turno del otro. Hablar desde lo que uno siente. Las frases en primera persona como “yo me siento ignorado cuando...” reducen la defensividad del que escucha. Las acusaciones directas del tipo “vos siempre hacés...” La aumentan.

Las frases en primera persona como “yo me siento ignorado cuando...” reducen la defensividad del que escucha. Las acusaciones directas del tipo “vos siempre hacés...” La aumentan. Guardar los reproches para el último bloque. Los primeros diez minutos son para expresar y escuchar, no para atacar. El espacio de diálogo final es el momento para buscar soluciones, no para seguir acumulando quejas.

Es necesario destacar que no todos los conflictos ni todas las parejas están listas para mantener el silencio durante cinco minutos seguidos. Si eso resulta difícil al principio, tiene sentido empezar con bloques más cortos, por ejemplo, tres minutos por turno y tres de diálogo.

El formato 3-3-3 cumple la misma función a menor escala y sirve como punto de partida antes de pasar al completo. Lo importante no es el número exacto de minutos, sino la dinámica: turnos respetados, escucha activa y un espacio compartido para buscar acuerdos.

Lo que este método no puede hacer

El método 5-5-5 es una herramienta de comunicación, no una solución universal. Puede ayudar a que una discusión concreta no se arruine, pero no repara patrones de comunicación profundos ni trabaja problemas de fondo que llevan mucho tiempo sin resolverse.

Si los conflictos son frecuentes, muy intensos o arrastran una historia larga, la terapia de pareja ofrece un espacio mucho más completo para abordarlos. Este método puede complementar ese trabajo, pero no sustituirlo.

El mejor momento para usar el 5-5-5 no es en medio de una discusión acalorada, sino cuando ambos notan que hay algo que resolver y todavía tienen la calma suficiente para hacerlo con orden. Cuanto antes se activa la estructura, más posibilidades hay de que la conversación sea productiva.

Reducir la defensividad, dar espacio para que el otro se exprese y llegar al diálogo sin haber agotado toda la energía en el intercambio: eso es lo que este método puede ofrecer.