Pimpinela tendrá su propia película: la historia de Lucía y Joaquín Galán llegará al cine

La historia detrás del fenómeno Pimpinela

“Pimpinela, el origen de la leyenda” buscará ir mucho más allá de los grandes éxitos musicales del dúo para mostrar la historia personal de Lucía y Joaquín.

Hijos de inmigrantes, los hermanos aprendieron desde chicos el significado del esfuerzo, la lucha y la resiliencia. Con el paso de los años, muchas de aquellas experiencias terminaron transformándose en canciones y esas historias se convirtieron en la banda sonora de millones de personas.

Con su particular estilo de interpretar conflictos de pareja a través de verdaderas escenas teatrales convertidas en canciones, Pimpinela construyó una identidad única y logró trascender generaciones y fronteras.

La película recorrerá ese camino desde sus orígenes hasta la construcción del fenómeno que los convirtió en referentes de la música popular. El rodaje está previsto para 2027, mientras que el estreno de “Pimpinela, el origen de la leyenda” está proyectado para finales de ese mismo año en salas de cine.