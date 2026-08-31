La historia de Lucía y Joaquín Galán llegará a la pantalla grande. Se confirmó la realización de “Pimpinela, el origen de la leyenda”, la película que recorrerá la vida de los integrantes de Pimpinela y revelará el camino que los llevó a convertirse en uno de los dúos más populares de la música en español.
Pimpinela tendrá su propia película: la historia de Lucía y Joaquín Galán llegará al cine
“Pimpinela, el origen de la leyenda” repasará la vida de los hermanos desde sus comienzos y mostrará cómo sus experiencias personales terminaron convirtiéndose en canciones que marcaron a millones de personas. El rodaje comenzará en 2027.