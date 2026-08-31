Callejero Fino negó que el arma sea suya y se agravó la acusación en su contra

Aunque aceptó declarar, en su testimonio, negó que el arma fuera suya. Por el caso también fue detenido un joven de 27 años, aparente pariente suyo y que viajaba en la Amarok junto a él.

La detención se produjo al ser detectado por circular sin patentes y encontrarle un arma cargada en el interior del vehículo.

A su vez, el abogado del intérprete, Ignacio Barrios, renunció a la defensa por diferencias con el cantante en la estrategia, tras la indagatoria ante la Justicia. Sucesivamente, el joven fue trasladado nuevamente a la comisaría cuarta de Benavídez, donde continuará alojado mientras avanza la investigación, tal como lo hizo en las últimas 24 horas.

El referente del RKT había sido interceptado el pasado domingo en Villa La Ñata, cuando circulaba en una Volkswagen Amarok sin patentes por Italia y la Ruta 27. En la requisa, la Policía Bonaerense halló una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada; con él viajaba un joven de 27 años.

La defensa buscó explicar la ausencia de chapas: Barrios aseguró entonces que la camioneta es del artista y que esa falta "en todo caso es una infracción", porque Alvarenga había grabado un videoclip y no quería que se viera la identificación del rodado.

Esa versión quedó en duda: en las últimas horas se viralizó un video que muestra al músico circulando sin patentes en otra ocasión, lejos de cualquier grabación, lo que contradice el argumento de su entorno.

El cantante pasó la noche incomunicado en la Comisaría 4° de Benavidez, donde su familia le acercó alimentos. Al momento de la detención, dijo que iba al cumpleaños de J Rei, novio de María Becerra.

La expectativa ahora se concentra en su antecedente: cuando tenía 20 años, Alvarenga fue condenado a seis años de prisión por un robo a mano armada. "Hay que ver cómo influye esa condena previa para que el fiscal analice si pide la detención o no", advirtió Barrios antes de ser apartado de la defensa.

La Glock estaba cargada y lista para disparar, con una docena de balas en el cargador, lo que habilitaría la portación ilegal del arma.