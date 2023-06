Silvina Luna se encuentra internada y contó los motivos

"Por ahora viene todo perfecto, estoy contenta con eso. Empecé otro camino, que me tiene entusiasmada, que es el camino hacia combatir esta bacteria y después el trasplante", expresó Silvina.

"Antes de que me diagnosticaran me hicieron una biopsia de riñón, y me dijeron que mis riñones estaban calcificados, los dos, y tenía que entrar en diálisis", había relatado la modelo cuando estuvo en LAM (América TV). Silvina sufrió mala praxis de Aníbal Lotocki y hoy lucha por recuperar su salud.