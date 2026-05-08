Autoridades nacionales respaldaron el avance del proyecto Vicuña en San Juan

Durante la visita, la funcionaria mantuvo un encuentro con el CEO de la compañía, Ron Hochstein, acompañado por el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y el vicegobernador Fabián Martín.

También participaron autoridades nacionales presentes en la feria, entre ellas el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el secretario de Minería, Luis Lucero; y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun.