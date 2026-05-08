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Autoridades nacionales respaldaron el avance del proyecto Vicuña en San Juan

Durante la visita, la funcionaria mantuvo un encuentro con el CEO de la compañía, Ron Hochstein, acompañado por el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y el vicegobernador Fabián Martín.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, recorrió el stand de Vicuña Corp durante la Expo Internacional San Juan Minera y participó de una demostración del simulador de conducción de camiones de 150 toneladas, una herramienta destinada a la capacitación de nuevos colaboradores del sector.

Durante la visita, la funcionaria mantuvo un encuentro con el CEO de la compañía, Ron Hochstein, acompañado por el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y el vicegobernador Fabián Martín.

También participaron autoridades nacionales presentes en la feria, entre ellas el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el secretario de Minería, Luis Lucero; y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun.

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Desde la empresa destacaron el acompañamiento institucional y expresaron su agradecimiento por las muestras de apoyo recibidas para avanzar con el desarrollo y construcción del proyecto Vicuña, considerado una de las iniciativas mineras de mayor proyección en la región.

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