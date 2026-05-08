La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, recorrió el stand de Vicuña Corp durante la Expo Internacional San Juan Minera y participó de una demostración del simulador de conducción de camiones de 150 toneladas, una herramienta destinada a la capacitación de nuevos colaboradores del sector.
Autoridades nacionales respaldaron el avance del proyecto Vicuña en San Juan
Durante la visita, la funcionaria mantuvo un encuentro con el CEO de la compañía, Ron Hochstein, acompañado por el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y el vicegobernador Fabián Martín.