El regreso de MasterChef Celebrity a la televisión argentina no solo trajo nuevos desafíos gastronómicos, sino también historias personales que se roban el protagonismo. Una de las revelaciones de la primera gala fue Valentina Cervantes, quien sorprendió con su desempeño en la cocina y con la confesión de haber llevado un amuleto muy particular: un obsequio de su pareja, Enzo Fernández, que según ella le dio confianza y buena energía durante su debut.
Valentina Cervantes debutó en MasterChef Celebrity con un amuleto de Enzo Fernández
La modelo reveló que su pareja, el futbolista del Chelsea y la Selección Argentina, le regaló un objeto especial como cábala para su estreno en el reality.