La historia real detrás de 27 noches, la película que genera debate en Netflix

La película cuenta la historia de Marta Hoffman, una mujer de 83 años que dedica su fortuna a financiar proyectos culturales y a apoyar a jóvenes artistas. Su comportamiento desata el miedo y la ambición de sus hijas, que recurren a la justicia para declararla incapaz de administrar su patrimonio. Lo que parece un conflicto familiar se transforma en una crítica a la forma en que la vejez y la independencia femenina son tratadas por la sociedad.

La historia real que inspira 27 noches tiene como protagonista a Natalia Kohen, una escritora y mecenas argentina que en 2005 fue internada 27 días en una clínica psiquiátrica por decisión de sus hijas, quienes la acusaron de despilfarrar la herencia de su esposo. El caso, avalado por un diagnóstico de demencia firmado por el neurólogo Facundo Manes, desató una gran polémica mediática sobre el poder económico, la autonomía y la salud mental en la tercera edad.