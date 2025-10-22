"
La historia real detrás de 27 noches, la película que genera debate en Netflix

El filme se basa en la obra homónima de Natalia Zito, quien tomó como punto de partida una historia real ocurrida en Argentina en 2005.

El 17 de octubre llegó a Netflix una película argentina que ya genera debate: 27 noches, producción original dirigida y protagonizada por Daniel Hendler. El filme se basa en la obra homónima de Natalia Zito, quien tomó como punto de partida una historia real ocurrida en Argentina en 2005, marcada por el escándalo, el poder familiar y la salud mental.

La película cuenta la historia de Marta Hoffman, una mujer de 83 años que dedica su fortuna a financiar proyectos culturales y a apoyar a jóvenes artistas. Su comportamiento desata el miedo y la ambición de sus hijas, que recurren a la justicia para declararla incapaz de administrar su patrimonio. Lo que parece un conflicto familiar se transforma en una crítica a la forma en que la vejez y la independencia femenina son tratadas por la sociedad.

La historia real que inspira 27 noches tiene como protagonista a Natalia Kohen, una escritora y mecenas argentina que en 2005 fue internada 27 días en una clínica psiquiátrica por decisión de sus hijas, quienes la acusaron de despilfarrar la herencia de su esposo. El caso, avalado por un diagnóstico de demencia firmado por el neurólogo Facundo Manes, desató una gran polémica mediática sobre el poder económico, la autonomía y la salud mental en la tercera edad.

En la película, Marilú Marini encarna a la enérgica Marta Hoffman, mientras Carla Peterson y Paula Grinszpan interpretan a las hijas que intentan controlar su fortuna. El conflicto judicial se intensifica cuando entra en escena Leandro Casares, un perito interpretado por el propio Hendler, cuya relación con la anciana se convierte en el eje emocional del relato. A través de entrevistas y observaciones, la trama explora los límites entre la cordura, el afecto y el interés.

Más allá del caso legal, 27 noches pone el foco en la dignidad de las personas mayores y en cómo la codicia puede distorsionar los vínculos familiares. Hendler utiliza un tono de comedia negra, alternando momentos de humor con situaciones de tensión moral. El filme evita caer en el drama judicial convencional y apuesta por mostrar la complejidad humana detrás de cada decisión.

27 noches, disponible en Netflix, invita a reflexionar sobre los derechos, los abusos y la soledad que muchas veces acompañan a la vejez, recordando que detrás de cada escándalo mediático hay una vida en disputa.

