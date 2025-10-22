El 17 de octubre llegó a Netflix una película argentina que ya genera debate: 27 noches, producción original dirigida y protagonizada por Daniel Hendler. El filme se basa en la obra homónima de Natalia Zito, quien tomó como punto de partida una historia real ocurrida en Argentina en 2005, marcada por el escándalo, el poder familiar y la salud mental.
La historia real detrás de 27 noches, la película que genera debate en Netflix
