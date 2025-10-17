¡Guacala! un participante de Masterchef escupió la comida

"A mi me gustan las cosas rápidas, que venga la degustación y me banco la que cae. Imaginaba hacer una pasta fideo y a medida que el tiempo consumió el accionar me fui quedando sin reloj entonces los fideos pasaron a ser ñoquis", argumentó Ventura al hablar del menú.

"Acabas de escupir el ñoqui adentro del plato”, le dijo sorprendido Germán Martitegui al ver la acción del periodista delante de todo el jurado. "Sí, esto es para valientes", dijo con una sonrisa el participante.

Incluso la conductora se acercó hacia donde estaba el jurado y probó los ñoquis haciendo gestos de desaprobación con su cara. “Son como de caucho, ese es el sabor. Luis Ventura, si no me das el oro el año que viene después de esto…”, bromeó Wanda haciendo referencia Premio Martín Fierro ya que Luis es presidente de APTRA.

Damián Betular y Damián Betular luego se animaron a probar el plato con el ñoqui escupido y le hizo una devolución más técnica del error que cometió al elaborarlo. "Es difícil de comer porque es muy apelmazado", indicó Betular.