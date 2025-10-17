"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Espectáculos > Masterchef Celebrity

¡Guacala! un participante de Masterchef escupió la comida

Luis Ventura escupió el ñoqui en el mismo plato donde los jurados debían probarlos para dar su veredicto. Los ñoquis quedaron demasiado duros pero la situación insólita que protagonizó el periodista se llevó toda la atención.

El plato de Luis Ventura en el programa Masterchef Celebrity (Telefe) desató las críticas de los integrantes del jurado y hasta de la conductora Wanda Nara.

Más allá del mal resultado de los ñoquis con salsa fileto, una acción del periodista al momento de enfrentar la devolución del jurado lo desvirtuó todo y fue muy comentado en las redes.

Es que cuando Germán Martitegui le pidió que pruebe lo que había preparado, Luis Ventura escupió el ñoqui en el mismo plato donde los jurados debían probarlos para dar su veredicto. Los ñoquis quedaron demasiado duros pero la situación insólita que protagonizó el periodista se llevó toda la atención.

Te puede interesar...

"A mi me gustan las cosas rápidas, que venga la degustación y me banco la que cae. Imaginaba hacer una pasta fideo y a medida que el tiempo consumió el accionar me fui quedando sin reloj entonces los fideos pasaron a ser ñoquis", argumentó Ventura al hablar del menú.

"Acabas de escupir el ñoqui adentro del plato”, le dijo sorprendido Germán Martitegui al ver la acción del periodista delante de todo el jurado. "Sí, esto es para valientes", dijo con una sonrisa el participante.

Incluso la conductora se acercó hacia donde estaba el jurado y probó los ñoquis haciendo gestos de desaprobación con su cara. “Son como de caucho, ese es el sabor. Luis Ventura, si no me das el oro el año que viene después de esto…”, bromeó Wanda haciendo referencia Premio Martín Fierro ya que Luis es presidente de APTRA.

Damián Betular y Damián Betular luego se animaron a probar el plato con el ñoqui escupido y le hizo una devolución más técnica del error que cometió al elaborarlo. "Es difícil de comer porque es muy apelmazado", indicó Betular.

FUENTE: PrimiciasYa

Temas

Te puede interesar