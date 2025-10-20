Sorpresa en MasterChef Celebrity: quién es el primer eliminado y el primer abandono

El formato establece que el nominado que realice el peor plato será eliminado de esta temporada, y el primero en dejar el juego fue Jorge "Roña" Castro, en una definición que lo dejó mano a mano con Luis Ventura, que se ganó su continuidad.

Pero no fue el último en irse de MasterChef este domingo, ya que el cantante Pablo Lescano, que también estaba nominado, decidió abandonar el certamen. El cumbiero se salvó de la eliminación, y tras confirmarse su continuidad gracias a su plato, él mismo informó que debía irse por compromisos laborales.

Quiénes eran los nominados de MasterChef Celebrity para este domingo 19 de octubre

Momi Giardina fue la última salvada en el día de última chance por su “Pollito batatero”, por lo que fueron Pablo Lescano, Luis Ventura, La Joaqui, Esteban Mirol, Emilia Attias, Roña Castro, Miguel Angel Rodríguez, Susana Roccasalvo, Marixa Balli, Cachete Sierra, Julia Calvo y Andy Chango los que debieron desplegar todo su talento para quedarse en la competencia.

Miraron desde el balcón, salvados, Alex Pelao, Chino Leunis, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, La Reini, Maxi López, Momi Giardina, Sofi Martínez y Valentina Cervantes quienes ya tenían asegurada una nueva semana en el certamen con grandes desafíos.