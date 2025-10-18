El ambiente mediático se encuentra de luto tras el reciente deceso de Mariano Castro, el hermano gemelo del inolvidable periodista y conductor Juan Castro. La primicia sobre el triste acontecimiento fue comunicada por el cronista de espectáculos Ángel de Brito en sus plataformas digitales.
Falleció a los 54 años Mariano Castro, hermano gemelo del recordado periodista Juan Castro
El ambiente artístico se entristeció con la noticia de la muerte del conductor, figura de perfil bajo, que compartió lazos profundos con el querido comunicador.