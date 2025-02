Se supo el enojo de Vicuña con la China Suárez por el cumple de su hija

“Él(Vicuña) fue, estuvo en el mismo lugar que Mauro Icardi y lo que me dicen es que a él no le gusta para nada. Está muy enojado con este tema, que se hable de los menores, de sus hijos”, señaló la periodista del ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

“Está podrido. No le gusta que metan a los chicos en el medio, todas las cosas privadas que suceden tiene que quedar en lo privado, no en lo público", agregó Varela.

Y explicó por qué el chileno no compartió imágenes del festejo: "Por eso me dicen que él no subió nada en las redes. Todo lo que subió Eugenia lo tenía que subir por canjes y él no se prestó ni para los canjes ni para subir nada de su presencia en este evento para no mezclar a su hija con los quilombos públicos que tiene su ex mujer”, sentenció.

Así se sumó a la línea informativa de Yanina Latorre, quien desde sus historias de Instagram había advertido del fastidio de Benjamín Vicuña para con su ex y madre de sus hijos Magnolia y Amancio, por la exposición que tuvieron sus hijos en su explosivo romance con Mauro Icardi.