Estalló otra polémica entre Wanda, la China Suárez y Mauro Icardi

Sposato aclaró que no tiene certeza sobre quién impulsó originalmente ese proyecto —si fue la plataforma la que se los propuso o si fueron ellos quienes lo ofrecieron— pero sí fue contundente sobre el motivo por el que Wanda lleva ventaja en esta carrera: "Con ella no es un problema el tema económico", dijo.

Ni la China Suárez ni Mauro Icardi hicieron declaraciones al respecto. La noticia, sin embargo, volvió a instalar en las redes la discusión sobre quién tiene más poder de fuego mediático en este triángulo que, cada vez que parece apagarse, vuelve a encenderse.

¿Cuándo estrena la película de Wanda Nara?

Wanda Nara protagonizará ¿Querés ser mi hijo?, una comedia romántica producida por Telefe Studios junto a Zeppelin Studios, Cimarron Cine, Film Suez e IP4.

En la película interpretará a Lucía, una mujer de 43 años que, tras descubrir la infidelidad de su pareja, regresa a su departamento de soltera y conoce a un vecino 20 años menor, con quien termina enamorándose.

La película será dirigida por Hernán Guerschuny y se rodará en Uruguay. El inicio del rodaje estaba previsto para abril, con estreno en cines para finales de 2026.