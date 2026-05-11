La decisión que cambiaría el futuro de Mauro Icardi y la China Suárez

El abanico de posibilidades es amplio y cada una tiene su propio matiz. "¿Existe la posibilidad realmente que se quede en Galatasaray? Es remota la chance", aseguró Paradizo, aunque dejó abierta la puerta: "Icardi es un jugador de élite. Lo buscan en todos lados. Turquía es una opción, sí. Quedarse en Galatasaray es una posibilidad".

Entre las alternativas más resonantes aparece Brasil. "Hay un grande de Brasil que lo quiere, ya lo llamó en febrero y es Fluminense", reveló el periodista. México también se suma a la lista: "El club más poderoso de México es el América. Quiere contar con Icardi. Cuenta con una solvencia económica importante como para poder hacer una oferta. Es el club más poderoso, pero me parece que corre con alguna desventaja. No sería el destino elegido por Mauro Icardi, pero la oferta está".

La opción de River también aparece. Paradizo recordó los vínculos personales que existieron: "¿Se dará lo de Icardi a River o no se dará? Había una relación de amistad entre Jorge Brito, expresidente de River. De hecho, sus hijos iban al mismo colegio. Bueno, Brito ya no está. La relación con River sigue. La China es de River. La China ya manifestó que si juega en Argentina debería ser en River. La China, me parece, tiene voto dentro de las decisiones de Icardi". Sin embargo, fue tajante: "Yo lo de River hoy lo veo lejano".

El dinero también juega su partido. "La oferta de Arabia Saudita ya la tiene. Si hay una oferta que en lo económico supera cualquier otra, es esta. Ahora, ¿quiere ir Icardi con su ritmo de vida y con los problemas que tiene en la vida cotidiana? Arabia es un lugar difícil para adaptarse en cuanto a lo social. ¿Quiere jugar allí? Veremos. Lo económico supera cualquier cosa".

Europa, por supuesto, no queda afuera del radar. Paradizo recordó su paso por el Inter y deslizó otra alternativa: "Qué más. En el Inter ya jugó. El tema es si hay una nueva icardiada en la vida de Icardi. El Milan puede ser una opción. El Milan quiere, o por lo menos lo tiene en mente a Mauro Icardi".

El futuro del delantero parece un tablero lleno de piezas en movimiento: Turquía, Brasil, México, Arabia Saudita, Argentina o Italia. Lo único seguro es que Icardi sigue siendo protagonista en el mercado internacional y que cada decisión que tome estará acompañada por la mirada atenta de la China.

Cómo fue el desgarrador mensaje de Mauro Icardi para sus hijas tras salir campeón con el Galatasaray

Mauro Icardi volvió a levantar un trofeo con el Galatasaray y, fiel a su costumbre, utilizó la ocasión para enviar un mensaje contundente en sus redes sociales.

El futbolista compartió la alegría del título junto a China Suárez y los hijos de la actriz en un ambiente de celebración total. Sin embargo, también aprovechó su cuenta personal para dedicar unas palabras muy emotivas a sus hijas Francesca e Isabella, en las que nuevamente apuntó contra Wanda Nara.

En Instagram, el jugador publicó una imagen de un partido anterior en la que aparece acompañado por las niñas, sumando además una aclaración firme con la intención de poner fin a las especulaciones sobre su rol como padre y sobre el vínculo que se generó con Amancio, Magnolia y Rufina.

“Ustedes también son parte de todo esto, mis princesas hermosas.

Nos quisieron separar con falsas denuncias. Nos quisieron alejar con mentiras.

Intentaron distanciarnos aprovechándose de una justicia incapaz, de personas sin valores y de historias inventadas para intentar dañarnos.

Nos quisieron hacer creer públicamente que nuestro vínculo podía romperse.

Que el amor de un padre hacia sus hijas podía apagarse por decisiones ajenas, manipulaciones o intereses oscuros.

Pero hay algo que nunca entendieron… el amor real no se ensucia, no se compra y no se destruye.

Nuestro vínculo jamás estuvo en duda. Ni un solo día.

Porque más allá de cualquier intento por separarnos, ustedes siempre estuvieron en mi corazón, en cada pensamiento, en cada lágrima, en cada sonrisa y en cada paso que di.

Todo lo que hago también es por ustedes. Cada esfuerzo, cada caída, cada vez que me levanté cuando muchos querían verme destruido.

Y hoy, mientras seguimos haciendo historia, quiero que sepan algo que nadie jamás podrá cambiar: ustedes también son parte de esta historia.

Porque detrás de cada campeonato, de cada alegría y de cada momento importante de mi vida… siempre estuvieron ustedes como mi fuerza más grande.

Las amo con toda mi alma. Y pase lo que pase, siempre voy a estar para ustedes. Siempre”.