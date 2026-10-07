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Se conoció una foto de la tumba de Ricardo Fort y un detalle llamó la atención en las redes

El Comandante murió el 25 de noviembre de 2013. Sus hijos, Marta y Felipe, lo recuerdan siempre en sus redes sociales.

A casi 13 años de la muerte de Ricardo Fort, se viralizó en las redes sociales una imagen de su tumba y generó sorpresa entre sus seguidores.

La foto fue publicada por su hijo, Felipe Fort, quien suele compartir recuerdos y momentos de su vida cotidiana junto a su hermana, Marta.

En esta oportunidad, Felipe incluyó la postal de la tumba de su papá en un álbum de fotos en Instagram, pero fue esa imagen la que captó toda la atención de los usuarios.

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El detalle que más llamó la atención de la lápida fue el segundo nombre del empresario: Aníbal.

En la imagen se puede ver la lápida en muy buenas condiciones, rodeada de pasto prolijo y flores rojas. Sobre la piedra se lee: “Q.E.P.D Ricardo Aníbal Fort”. Los seguidores de la familia no tardaron en comentar el posteo y remarcar el detalle del nombre.

“¡¡Aníbal!!”, escribió un usuario sorprendido. “Se llamaba Aníbal, igual que mi papá”, sumó otro. Aunque el álbum de Felipe incluía otras postales de su día a día, la mayoría de los comentarios se concentraron en la foto de la tumba.

Entre los mensajes, muchos recordaron con cariño al mediático. “Como se lo extraña a tu viejo”, “Descansa en paz, Ricardo Aníbal Fort” y “Te extrañamos, Comandante”, fueron algunos de los comentarios que se repitieron en la publicación.

El próximo 5 de noviembre, Ricardo Fort cumpliría 58 años, mientras que el 25 de ese mismo mes se cumplirán 11 años de su muerte. Sus hijos, Marta y Felipe, continúan recordándolo y compartiendo su legado con sus seguidores en las redes sociales.

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