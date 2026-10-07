Se conoció una foto de la tumba de Ricardo Fort y un detalle llamó la atención en las redes

El detalle que más llamó la atención de la lápida fue el segundo nombre del empresario: Aníbal.

En la imagen se puede ver la lápida en muy buenas condiciones, rodeada de pasto prolijo y flores rojas. Sobre la piedra se lee: “Q.E.P.D Ricardo Aníbal Fort”. Los seguidores de la familia no tardaron en comentar el posteo y remarcar el detalle del nombre.

“¡¡Aníbal!!”, escribió un usuario sorprendido. “Se llamaba Aníbal, igual que mi papá”, sumó otro. Aunque el álbum de Felipe incluía otras postales de su día a día, la mayoría de los comentarios se concentraron en la foto de la tumba.

Entre los mensajes, muchos recordaron con cariño al mediático. “Como se lo extraña a tu viejo”, “Descansa en paz, Ricardo Aníbal Fort” y “Te extrañamos, Comandante”, fueron algunos de los comentarios que se repitieron en la publicación.

El próximo 5 de noviembre, Ricardo Fort cumpliría 58 años, mientras que el 25 de ese mismo mes se cumplirán 11 años de su muerte. Sus hijos, Marta y Felipe, continúan recordándolo y compartiendo su legado con sus seguidores en las redes sociales.