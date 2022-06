Se conocieron más detalles del supuesta infidelidad Piqué a Shakira

Al parecer, los motivos de esta profunda crisis en la pareja sería la infidelidad. En el podcast Mamarazzis, realizado por las periodistas españolas Lorena Vázquez y Laura Fa, dieron más detalles de esta polémica.

“Lo que me comentan a mí, me dicen: Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar... me dicen: Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia”,dijeron.

De acuerdo a estos rumores, Gerard Piqué está dedicado a pasar sus noches de fiesta, otra de las razones de la distancia entre ellos.

La mujer con la que Gerard Piqué le habría sido infiel a Shakira

Y ahora se han conocido nuevos datos de la mujer que habría hecho temblar el matrimonio de las celebrities y con la que habría quedado en más de una ocasión Piqué.

Según informa Cuore en palabras del periodista Emilio Pérez de Rozas, especializado en la información del Barça, se trata de "una joven rubia de unos 20 años. Está estudiando y trabaja como azafata de eventos".

Por su parte, Shakira, que lleva 12 años de relación con Piqué -no están casados-, se fue recientemente de vacaciones a Ibiza con sus hijos, Milán y Sasha, pero sin su pareja, lo cual podría ser un indicador de que esta crisis sentimental es real.