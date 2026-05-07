La Expo San Juan Minera 2026 volvió a ponerse en marcha este jueves y recuperó rápidamente el ritmo tras la suspensión parcial que había provocado el fuerte viento Zonda durante la jornada del miércoles. Desde las 16 horas, el predio del Estadio del Bicentenario volvió a llenarse de empresarios, estudiantes, proveedores, trabajadores mineros y familias que recorrieron una de las exposiciones más importantes del país.
Expo Minera: con presencia política y miles de visitantes, arrancó el día dos
Luego de la suspensión parcial por el viento Zonda, la Expo San Juan Minera reabrió este jueves con fuerte presencia política, miles de visitantes y una intensa agenda de negocios.