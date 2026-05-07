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Expo Minera: con presencia política y miles de visitantes, arrancó el día dos

Luego de la suspensión parcial por el viento Zonda, la Expo San Juan Minera reabrió este jueves con fuerte presencia política, miles de visitantes y una intensa agenda de negocios.

La Expo San Juan Minera 2026 volvió a ponerse en marcha este jueves y recuperó rápidamente el ritmo tras la suspensión parcial que había provocado el fuerte viento Zonda durante la jornada del miércoles. Desde las 16 horas, el predio del Estadio del Bicentenario volvió a llenarse de empresarios, estudiantes, proveedores, trabajadores mineros y familias que recorrieron una de las exposiciones más importantes del país.

La reapertura llegó luego de una madrugada de trabajos de evaluación y reacondicionamiento en todo el complejo. Equipos técnicos, personal de seguridad, logística y organismos provinciales trabajaron junto a la organización de Panorama Minero para garantizar que las condiciones estuvieran dadas para continuar con normalidad las actividades.

Con mejores condiciones climáticas, los distintos pabellones volvieron a mostrar movimiento constante en cada uno de los sectores vinculados a minería, tecnología, maquinaria pesada, servicios y proveedores industriales. Los stands de empresas nacionales e internacionales fueron nuevamente uno de los puntos más visitados por el público.

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La jornada también tuvo un fuerte peso político e institucional. Por el predio pasaron el gobernador Marcelo Orrego, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; además de gobernadores, funcionarios nacionales y representantes del sector empresario.

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Uno de los espacios que volvió a concentrar gran atención fue el ciclo Argentina Cobre Sessions, donde funcionarios, empresarios y especialistas debatieron sobre inversiones, desarrollo productivo y el crecimiento del cobre como eje estratégico para la economía argentina.

La organización confirmó además que las actividades continuarán con normalidad durante las próximas horas. Este jueves la exposición se extenderá hasta las 21, mientras que el viernes el horario será excepcionalmente de 12 a 21.

Con miles de asistentes recorriendo nuevamente el predio, la Expo volvió a consolidarse como uno de los grandes puntos de encuentro de la minería nacional e internacional, en una edición marcada por el volumen de negocios, la presencia política y las expectativas de inversión para San Juan.

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