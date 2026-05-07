Expo Minera: con presencia política y miles de visitantes, arrancó el día dos

La jornada también tuvo un fuerte peso político e institucional. Por el predio pasaron el gobernador Marcelo Orrego, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; además de gobernadores, funcionarios nacionales y representantes del sector empresario.

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Uno de los espacios que volvió a concentrar gran atención fue el ciclo Argentina Cobre Sessions, donde funcionarios, empresarios y especialistas debatieron sobre inversiones, desarrollo productivo y el crecimiento del cobre como eje estratégico para la economía argentina.

La organización confirmó además que las actividades continuarán con normalidad durante las próximas horas. Este jueves la exposición se extenderá hasta las 21, mientras que el viernes el horario será excepcionalmente de 12 a 21.

Con miles de asistentes recorriendo nuevamente el predio, la Expo volvió a consolidarse como uno de los grandes puntos de encuentro de la minería nacional e internacional, en una edición marcada por el volumen de negocios, la presencia política y las expectativas de inversión para San Juan.